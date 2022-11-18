Долг платежом красен: арендодатели отказались от иска к футболисту Жиркову

Спортсменом был заключен договор для аренды участка в Калининградской области.

Арендодатели отказались от иска на 260 тысяч рублей к футболисту и заслуженному мастеру спорта России Юрию Жиркову. Как стало известно 5-tv.ru, мужчина погасил задолженность за аренду участка под строительство дома перед администрацией муниципального образования «Светлогорский городской округ».

Несколькими годами ранее футболистом был заключен договор для аренды участка в Калининградской области, но сумму он не оплатил в срок. К слову, Жирков защищал честь сборной России в сотне матчей. Поиграть он успел за «Зенит», ЦСКА, столичное «Динамо», «Анжи» и даже «Челси».

По данным СМИ, им интересовались клубы «Уфа» и калининградская «Балтика», но предложений не сделали. Также спортсмен участвовал в Евро-2020, но покинул чемпионат из-за травмы бедра, полученной в матче против Бельгии.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Сборная России разгромила команду Шотландии.