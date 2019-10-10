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  4. 4:0! Сборная России разгромила команду Шотландии

4:0! Сборная России разгромила команду Шотландии

, 23:30 Видео 355

Полузащитник французского клуба «Монако» Александр Головин на 84-й минуте отправил мяч в ворота соперников. Дублем отметился Артем Дзюба. Еще один гол забил Магомед Оздоев.

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Фото, видео: РИА Новости / Владимир Астапкович, Instagram @mityayka24

Тема:
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Полузащитник французского клуба «Монако», футболист сборной России по футболу Александр Головин на 84-й минуте отправил мяч в ворота команды Шотландии. Блаагодаря этому российским спортсменам удалось в сухую с большим отрывом обыграть шотландцев. Гол Алексанр Головин забил с передачи Артема Дзюбы.

Перед этим капитан сборной России по футболу оформил дубль. Во втором тайме матча против шотландцев он отправил в ворота соперников сразу два мяча. Первый гол он забил на 57-й минуте, второй — на 70-й. 5-tv.ru публиковал запись, на которой видно, как нападающий петербургского «Зенита» забивает первый гол.

Кроме того, на 60-й минуте еще один игрок «Зенита» Магомед Оздоев также забил гол в матче со сборной Шотландии. Таким образом наши спортсмены смогли обыграть соперников со счетом 4:0.

Сборная России по футболу в четверг, 10 октября, встретилась с командой из Шотландии в рамках отборочного матча Евро-2020. В сегодняшнем матче участвовали вратарь — Миринато Гилерме; защитники — Марио Фернандес, Георгий Джикия, Андрей Семенов, Федор Кудряшов; полузащитники — Магомед Оздоев, Александр Головин, Алексей Ионов, Юрий Жирков, Дмитрий Баринов; нападающий — Артем Дзюба.

Российская команда, набравшая 18 очков, теперь занимает второе место в турнирной таблице, шотландцы пятое. Лидируют бельгийцы, на третьем месте — киприоты, на четвертом — казахстанцы, на последнем — команда Сан-Марино.

Сборная России в следующем туре 13 октября встретится в гостях с командой Кипра, а шотландцы в тот же день примут команду Сан-Марино.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что команды РФ и Украины могут встретиться на поле в рамках Евро-2020. По словам главы УЕФА, поединок команд может состояться, если футболисты обеих стран пробьются в полуфинал Чемпионата Европы по футболу 2020.

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