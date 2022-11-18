МИД РФ потребовал международные организации осудить казнь российских пленных украинскими боевиками

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 165

Российское дипломатическое ведомство выступило с жесткой позицией по поводу расстрела военнопленных украинскими националистами.

МИД РФ потребовал международные организации осудить казнь российских пленных украинскими боевиками

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

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Специальная военная операция России

Министерство иностранных дел России заявило о нарушении Украиной международного гуманитарного права, в том числе Женевской конвенции об обращении с военнопленными. Позицию МИД РФ огласила в официальном Telegram-канале представитель ведомства Мария Захарова.

«Мы неоднократно привлекали внимание международного сообщества к жестокому и бесчеловечному отношению украинской стороны к удерживаемым российским военнослужащим», — написала дипломат.

Мария Захарова отметила, что украинские боевики и ранее распространяли видео с убийствами и пытками военнопленных.

В МИД РФ добавили, что «коллективный Запад» оставил без внимания все эти многочисленные свидетельства преступлений Киева. И даже поощрял политику властей Украины, ведущую к обострению конфликта.

«Речь идет <…> о военнослужащих вооруженных сил Украины, выполняющих официальные приказы своих командиров. Их приверженность неонацистской идеологии и воплощение ее принципов на практике убедительно доказывают преступную суть существующего на Украине режима», — отметила официальный представитель министерства.

МИД РФ потребовал от международных организаций осудить это вопиющее преступление, провести его тщательное расследование. Также в официальном заявлении говорится, что все виновные и причастные к преступлениям понесут заслуженное наказание.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Совет по правам человека направил в международные организации видео с расстрелом российских военных. В ООН подтвердили, что получили эти материалы и приступили к их изучению.

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