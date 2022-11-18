Власти Украины объявили о выводе из строя половины энергосистемы страны

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Эльнара Бакиева
Эльнара Бакиева 24

Премьер-министр Украины Шмыгаль: почти половина энергосистемы страны выведена из строя

Власти Украины объявили о выводе из строя половины энергосистемы страны

Фото: © РИА Новости / Стрингер

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По мнению премьер-министра Незалежной, во всем виноваты российские ракеты.

Почти половина энергосистемы Украины выведена из строя. Об этом рассказал украинский премьер-министр Денис Шмыгаль во время пресс-конференции.

«Только на протяжении 15 ноября Россия выпустила по украинским городам около 100 ракет. Почти половина нашей энергетической системы выведена из строя», — сказал он.

Именно поэтому, Денис Шмыгаль считает, что Киев нуждается в помощи европейских стран в поставке необходимого оборудования и в средствах для закупки дополнительных объемов газа, а также для большей поддержки энергетического сектора.

До это стало известно, что на Украине уничтожен энергообъект, который давал электричество двум областям. Тогда Незалежная попросила помощи у «зарубежных партнеров». Необходимо соответствующее оборудование, а Польша и Франция заявили о готовности помочь.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как российская армия планомерно оставляет Украину без электроэнергии.

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