Лайма Вайкуле перестала носить головные уборы на фоне слухов об онкологии

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 14

После многих лет борьбы с раком певице удалось добиться ремиссии, но этим летом в кругу знаменитости активно заговорили о рецидиве.

Лайма Вайкуле перестала носить головные уборы на фоне слухов об онкологии

Фото: Instagram* / laima_vaikule_official

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Певица Лайма Вайкуле стильно ответила на слухи о рецидиве онкологического заболевания. Как и всегда, не сказала ни слова о недуге — просто опубликовала фото, которое многие поклонники приняли как подтверждение домыслов. Как известно, о своем диагнозе артистка узнала много лет назад. Долгое время она боролась с раком груди и в результате победила, наступила ремиссия. Только тогда, было это в 2019 году, Вайкуле поделилась с прессой своей историей.

Звезда отмечала, что о ее болезни знал только супруг Андрей Латковский. Она не считала себя героиней, а выздоровление называла судьбой, везением — значит, ее земной путь не окончен, есть еще дела, которые предстоит реализовать. Но вскоре все чаще в СМИ стали появляться пугающие фанатов заголовки. Этим летом рецидив рака у Вайкуле на страницах прессы оформился в конкретное утверждение.

Лайма ВайкулеЛайма Вайкуле, певица, народная артистка Латвии. Instagram* / laima_vaikule_official

Крепчали слухи и оттого, что на публике Лайма Вайкуле неизменно появлялась в головном уборе. Понятное дело, писали журналисты и пользователи сети в комментариях, проходит очередной курс химиотерапии, вот и прячет волосы. При этом, стоит отметить, исполнительница всегда любила необычные наряды и экстравагантные шляпки. Но последним фото она будто прервала затянувшееся молчание.

На снимке 68-летняя артистка запечатлена за столиком ресторана. В руках коктейль, рядом маленькая собачка, головного убора нет. Поклонники обратили внимание на нетипично короткую стрижку певицы, почти мальчишескую. Вьющиеся волосы — одно из последствий химиотерапии, после выпадения они нередко отрастают кудрявыми. Вайкуле снова промолчала о болезни, а почитатели обрадовались, увидев кумира в здравии и хорошем настроении. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Лайма Вайкуле ответила на прямой вопрос о болезни.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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