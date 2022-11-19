🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 ноября, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 19 ноября, убывающая Луна в Деве. Позвольте себе сделать паузу, полениться и набраться сил как следует. Вы слишком много и усердно поработали.

♈ Овен

Иногда Вселенная дает вам не то, что вы страстно желаете, а то, что вам необходимо в данный момент. Поймите, что это хорошо, ведь вы и сами замечаете, как все складывается в сухом остатке наилучшим образом. Сегодня стоит отпустить ситуацию и поддаться лени, проведя вечер в уютной домашней обстановке.

Космический совет: все складывается наилучшим образом.

♉ Телец

Звезды рекомендуют заняться своими финансами и понять, как их распределить. Впереди непростые времена, так что стоит посмотреть, что можно отложить в «кубышку». Не стоит также и транжирить деньги на развлечения, без которых вы легко можете обойтись.

Космический совет: не тратьте деньги понапрасну.

♊ Близнецы

Вы живете так, будто завтра никогда не наступит. Это в какой-то степени хорошо, но до определенного момента. Вам не стоит пренебрегать делами, за которые вы ответственны, а также внезапно сбегать от людей, которые вам наскучили. Вселенная предупреждает, что это может обернуться для вас неприятными последствиями.

Космический совет: не разбрасывайтесь людьми.

♋ Рак

Легко попасть в западню под названием «А что, если…». Но правда в том, что прямых ответов нет. Единственный способ ориентироваться — начать открытый диалог, а для этого вам потребуется перестать обманывать не только других, но и себя самого в первую очередь.

Космический совет: не стоит все усложнять.

♌ Лев

Работайте с энергией убывающей Луны, чтобы высвободить то, что вам больше не принадлежит. Речь идет о работе, которая могла давно сбежать из вашего сердца, или человек, что больше не делает вас счастливым. Так или иначе, настанет пора прощаться, но вопрос в том, как долго вы будете оттягивать лямку.

Космический совет: откажитесь от того, что вам больше не принадлежит.

♍ Дева

Вы больше не резонируете с идеей занижать свои ожидания или прогибаться, чтобы угодить другим. Этот день посвящен восстановлению вашей силы. Отправьтесь на природу, погуляйте на свежем воздухе или понежитесь подольше в постели, не упрекая себя за это.

Космический совет: пришла пора восстановить свои силы.

♎ Весы

Не загоняйте себя в рамки, которые изначально были созданы не под вас. Вашему «аппетиту» к жизни стоит позавидовать, так утолите свой голод! Звезды рекомендуют облачиться в самое красивое и рвануть на шумную вечеринку.

Космический совет: утолите свою жажду к жизни.

♏ Скорпион

Просто позвольте себе прожить все негативные эмоции, перестаньте корить себя за пессимизм. Боль хочет, чтобы ее чувствовали, отнеситесь к ней с уважением. Но только не впадайте в затяжную апатию.

Космический совет: позвольте себе прожить негативные эмоции.

♐ Стрелец

Никто не обещал, что будет легко. Но оглянитесь: вы сами создали эту удивительную реальность вокруг вас. Вы слишком много трудились для того, чтобы оказаться там, где вы сейчас есть. Так не умаляйте же собственные заслуги.

Космический совет: не умаляйте свои заслуги.

♑ Козерог

Может, не надо всех лечить или исправлять? Не делайте миссию саморазвития своего рода навязчивой идеей. Примите все острые углы, обходите их и позаботьтесь о своем душевном равновесии.

Космический совет: не стоит пытаться всех исправить.

♒ Водолей

Вселенная буквально кричит, что вам необходим новый виток. Найдите себе новое хобби, пройдите полезные курсы или отправляйтесь в путешествие. Пришла пора вытащить себя из рутинной жизни.

Космический совет: привнесите в жизнь немного новизны.

♊ Рыбы

Хватит позволять прошлому мешать вашему настоящему. Да, было непросто, но это был ваш выбор. Сейчас прогрузитесь в новый океан любви, чтобы построить великолепное будущее вместе с кем-то, кто будет вас делать лучше, с кем вы сможете расти как личность.

Космический совет: жизнь не давала вам гарантийный талон.

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