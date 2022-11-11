Почему все время хочется соленого? — ответ эндокринолога

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Екатерина Иванова
Екатерина Иванова 31

Эндокринолог Губкина: на соленую пищу тянет из-за недостатка воды

Почему все время хочется соленого? — ответ эндокринолога

Фото: www.globallookpress.com / digifoodstock.com

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Желание срочно съесть что-нибудь необычное возникает непрогнозируемо. Является ли это тревожным знаком?

Бывает, что человека начинает тянуть на какие-то конкретные продукты. Например, он начинает хотеть именно чего-то соленого. Почему это происходит, рассказала врач-эндокринолог Елена Губкина.

Чаще всего человек сталкивается с тем, что уж очень хочется сладкого пирожка или шоколадки. В таких случаях говорят, что не хватает каких-то витаминов. Если же вдруг, наоборот, захотелось соленой пищей, стоит понять, достаточно ли вы пьете.

«Чтобы чувствовать себя хорошо и комфортно, человек должен пить определенное количество жидкости. Обычно говорят про расчет 30 миллилитров на килограмм веса. В случае, если воды поступает меньше, могут начаться проблемы», — рассказала эксперт в беседе с aif.ru.

Человека тянет на «солененькое» из-за желания организма регулировать себя самостоятельно. Когда человек ест продукты с избытком соли, пить хочется автоматически, и баланс восстанавливается.

Как ранее писал 5-tv.ru, врач-антидиетолог и психолог Лидия Ионова рассказала, какие диеты могут помочь похудеть, при этом сохранив ваше здоровье.

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