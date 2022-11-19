Взрыв газа произошел в жилом доме в Сахалинской области
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Обрушение произошло с пятого по первый этаж. Начат разбор завалов и поиск людей.
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Фото, видео: 5-tv.ru
В поселке Тымовское в Сахалинской области взорвался газ в одной их квартир пятиэтажного дома. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по региону.
Обрушение произошло с пятого по первый этаж, обвалился целый подъезд. По предварительной версии, взорвался бытовой газ. Под завалами могут находиться шестеро человек.
Губернатор области Валерий Лимаренко сообщил в своем Telegram-канале о пострадавших.
Сейчас на месте происшествия работает бригада спасателей. Начат разбор завалов и поиск людей.
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