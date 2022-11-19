Взрыв газа произошел в жилом доме в Сахалинской области

В поселке Тымовское в Сахалинской области взорвался газ в одной их квартир пятиэтажного дома. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по региону.

Обрушение произошло с пятого по первый этаж, обвалился целый подъезд. По предварительной версии, взорвался бытовой газ. Под завалами могут находиться шестеро человек.

Губернатор области Валерий Лимаренко сообщил в своем Telegram-канале о пострадавших.

Сейчас на месте происшествия работает бригада спасателей. Начат разбор завалов и поиск людей.