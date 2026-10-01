Стандартная мера: P. Diddy вновь оказался в одиночной камере

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 27 0

К применению данной меры привел репортаж о его жизни в тюрьме.

Почему Пи Диди посадили в одиночку

Фото: www.globallookpress.com/William Auth

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Рэпер P. Diddy вновь оказался в одиночной камере

Рэпер и музыкальный продюсер P. Diddy (настоящее имя — Шон Комбс. — Прим. ред.) вновь оказался в одиночной камере. Об этом сообщило издание TMZ со ссылкой на источник.

Эта мера стала ответным действием на репортаж NBC News. В нем сообщалось, что музыкант устроил себе люксовую жизнь в тюрьме. Ему был доступен массаж, контрабандные алкоголь и телефон. Рэпер имел доступ к изысканным блюдам, а часть заключенных выполняли за него некоторые обязанности: готовили еду, заправляли кровать, стирали белье и чистили туалет.

По данным источников, отселение в одиночную камеру — это стандартная мера. Ее применяют, когда в тюрьме идет внутреннее расследование.

Для P. Diddy это не первый опыт пребывания в «одиночке». В такой камере он оказывался в июле после драки с другим заключенным.

Рэпер был осужден на четыре года и два месяца. Он был признан виновным в обвинениях, связанных с насилием и организацией проституции. Кроме того, музыкант обвинялся в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации и рэкете. Но по этим пунктам суд его оправдал.

Он отбывает наказание в федеральной тюрьме Форт-Дикс. Освободится продюсер должен 21 января 2028 года.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что P. Diddy могут предъявить обвинения в связи с убийством рэпера Тупака Шакура.

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