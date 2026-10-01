Нюрнберг осудил, но Запад забыл: ФСБ рассекретила материалы о зверствах нацистов

ФСБ рассекретила материалы о зверствах нацистов

Сегодня открылись новые, кровавые страницы истории Великой Отечественной войны, написанные гитлеровскими захватчиками. ФСБ рассекретила архивные материалы о расправах над мирными советскими гражданами. Один из самых жутких эпизодов связан с урочищем Бабий Яр под Киевом. Нацисты не только устраивали массовые расстрелы, но в то же время проводили там секретную операцию, чтобы скрыть следы собственных преступлений. Для этого оборудовали 75 печей, где сожгли около 70 тысяч тел.

О массовом истреблении населения вспоминали жители оккупированной Одессы. По их словам, фашисты собирали женщин и детей якобы для работы в тылу, а на самом деле отправляли на смерть. Людей запирали в ангарах, подкатывали бочки с бензином и сжигали всех заживо.

Именно эти зверства легли в основу обвинений на Нюрнбергском процессе — там преступления вермахта впервые получили не только историческую, но и юридическую оценку.

Корреспондент «Известий» Александр Надсадный — о том, что сохранилось в подлинных материалах суда над нацистами, и почему спустя 80 лет эти документы все еще невозможно считать просто архивом.

Эти исторические документы уже 80 лет — железные доказательства преступлений фашистской Германии против человечности.

«Нюрнбергский процесс — это историческая необходимость. С одной стороны. С другой стороны, это великая жалость, что из истории не делают выводов, многие на Западе», — сказал президент Академии Нюрнбергских принципов, заместитель директора Института государства и права РАН, заслуженный юрист РФ, член Общественной палаты РФ Александр Звягинцев.

Юрист, историк, писатель Александр Звягинцев полжизни изучает процесс века в деталях и утверждает, что уроки Нюрнберга, осудившего нацизм, западные реваншисты сознательно вымывают из памяти потомков.

«Речь шла не столько о наказании преступников, сколько о расследовании, документировании и сохранении памяти для потомков — о том, что действительно происходило в концлагерях, какие чудовищные зверства творились», — сказал австрийский геополитический аналитик Патрик Поппель.

За зверства и преступления нацистской Германии отвечали 24 высших руководителя, среди которых был и ближайший соратник фюрера — рейхсмаршал Геринг. 11 месяцев, пока длился суд, они извивались на скамье подсудимых, как ужи. В надежде уйти от наказания.

Эти исторические кадры, сделанные на процессе века в Нюрнберге, — главное документальное свидетельство и доказательство преступлений нацистской Германии. И как итог суровый приговор — верхушке Третьего рейха.

Кадры, снятые руками фашистов для пропаганды своего режима, на Нюрнбергском процессе вернулись к ним бумерангом.

«Впервые кинохроника, кинодокументы использовалась в качестве доказательства преступлений, да и не просто преступлений, а преступлений против мира, против человечества. Вообще такой уникальный юридический прецедент», — сказал начальник отдела анализа отечественного и зарубежного фонда аналитического департамента Госфильмофонда России Александр Зарубин.

Военный трибунал на обломках Третьего рейха союзники-победители задумывали как открытый суд над главарями-нацистами. Приговор, прозвучавший 1 октября 1946 года, транслировали на весь мир. Историческая пленка сегодня хранится в российском Госфильмофонде.

«Я призываю суд вынести всем до исключения подсудимым высшую меру наказания — смертную казнь».

Каждое слово главного обвинителя от СССР Романа Руденко, словно отлито из свинца.

«Американская пресса даже писала, что советский прокурор застрелил Геринга. Эта утка продержалась, ну, наверное, сутки. Причем многие сочли ее за чистую монету», — сказал сотрудник МИД России, сын Романа Руденко Сергей Руденко.

Советское обвинение не оставляло шансов. Показания фельдмаршала Паулюса забили последний гвоздь в крышку германского нацизма.

«Когда Паулюс начал давать показания, Геринг, как писали очевидцы, с визгливым голосом стал кричать, что это вот ты, немецкая свинья, как ты посмел, как ты можешь предавать идеи нации», — сказал Сергей Руденко.

Из 24 нацистов к казне приговорили 12, семерым назначили различные сроки заключения, троих оправдали. Коса ударила о камень правовых и государственных систем стран-победительниц задолго до холодной войны.

«Советская сторона совершенно четко говорила, что режим — это главное. И соответственно нужно рассматривать это в комплексе. Суд народов над фашизмом. А та сторона говорила: давайте рассматривать каждого», — сказал историк Константин Залесский.

Видимо, чтобы за частным размылось общее и не вскрылись подробности о том, как фашистский режим в Германии пришел к власти при поддержке американских технологий и английских денег.

«Это делалось в противовес Советскому Союзу, коммунизму и движениям за освобождение. Примеры — Испания при генерале Франко, где фашистский режим сохранялся до 1970-х годов», — сказал австрийский историк, эксперт по внешней политике Дитер Райниш.

Сегодня освобожденная от нацизма Европа усиленно его возрождает. По Украине вновь раскатывают немецкие танки со свастикой, на улицах нацистская символика и идеология. Сносятся памятники советским воинам, чествуются нацистские преступники. Уроки истории, заложенные на Нюрнбергском процессе, явно выучили не все, а значит, нужна работа над ошибками.

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