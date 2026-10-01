Она больше не Волочкова: почему от балерины отвернулись близкие

Единственная дочь Анастасии Волочковой отказалась от знаменитой фамилии! Почему Ариадна не хочет ассоциироваться с известной мамой? Кто пытается забрать у балерины квартиру в центре Москвы? Чего звезда никак не может простить дочери? И за что до сих пор обижена на мать? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«К слухам я не отношусь никак. Я живу своей жизнью, настоящей, открытой. Лучше я такая, знаете, проблемная, острая, но правдивая и честная. Вот такая, какая есть», — рассказала балерина, заслуженная артистка России Анастасия Волочкова.

Анастасия Волочкова дает концерты, летает на Мальдивы, ее имя не сходит со страниц светских хроник. В интервью откровенно говорит о своих романах и сложных отношениях с дочерью. Ариадна в 13 лет переехала от звездной мамы в Петербург — к отцу. Последней каплей стала просьба дочки отдать ей роскошную квартиру в центре столицы.

«Когда моя дочь претендовала на эту квартиру, я ей сказала об одном: «Аришенька, это моя квартира, мне ее подарил Сулейман Керимов», — объяснила Волочкова.

«Истории детско-родительских отношений, когда я слышу, что кто-то там не разговаривает с родителями из-за квартиры — это, конечно, страшно», — сказала актриса Анна Ещенко.

Волочкова уверена: обеспечивать жильем Ариадну должен ее отец — бизнесмен Игорь Вдовин. Свое пренебрежительное отношение к нему артистка не скрывает.

«Папу это не смущало, что на этой постели я спала с другим мужчиной. Ему вообще никак не смущало, понимаете? Потому что он пришел в мою жизнь альфонсом и просто тем человеком, который забрал у меня все деньги в 2008 году», — рассказала Волочкова.

Для балерины тема финансов и недвижимости крайне болезненная. По словам Волочковой, многочисленные родственники спят и видят, как бы заполучить ее дорогую квартиру.

«Это моя недвижимость. Сейчас там идет ремонт косметический. Я буду сдавать ее — эту квартиру. Она стоит примерно 500 тысяч рублей в месяц. Меня мама очень негодовала, потому что у них лапа была наложена и на эту квартиру, несмотря на то, что я в 19 лет маме подарила в Питере ту квартиру, в которой она живет», — поделилась Волочкова.

Подобные высказывания не добавляли теплоты в отношения Волочковой с дочерью. Но два года назад Анастасия помирилась с Ариадной и даже оплатила ее свадьбу. По данным СМИ, торжество обошлось артистке в десять миллионов рублей.

«Я сделала красоту ей в тронном зале в золотом особняка Мясниковых», — рассказала Волочкова.

19-летняя Ариадна настояла на закрытой свадьбе, а после отказалась от звездной фамилии, чтобы ее не связывали с эпатажной мамой.

«Честно говоря, для меня это очень большая была неожиданность, потому что теперь она Ариадна Григорян. Вот это меня немного покоробило», — поделилась Волочкова.

Ариадна ведет подчеркнуто скромный образ жизни. Она учится на филологическом факультете Высшей школы экономики, преподает иностранные языки. И наотрез отказывается становиться частью шоу-бизнеса.

«Жить на виду — это не то, чего бы я хотела для своих детей. Я добираюсь до университета, как все студенты, на метро и автобусе. Я хочу вести жизнь обычного человека», — рассказала дочь Анастасии Волочковой Ариадна Григорян.

Откуда у балерины такие проблемы в отношениях с дочерью? Психологи считают: Волочкова наступает на те же грабли, что ее собственная мать. В свое время Тамара Владимировна следила за каждым шагом Насти.

«Если Анастасия в детстве чувствовала контроль, причем тотальный контроль матери, давление, и мама была достаточно доминирующей в отношениях с дочерью, с ребенком, то хотим мы этого или не хотим, но Анастасия считала это как норму», — объясняет психолог, кандидат психологических наук Елена Ярикова.

Тамара Владимировна растила из дочери суперзвезду с детства. Волочкова не раз говорила: мать превратила ее жизнь в бесконечный марафон амбиций с постоянным контролем и упреками.

«Я слишком много позволяла своей маме вмешиваться в мою жизнь и в личную жизнь. Это уже такой неизбежный момент», — делится Волочкова.

По мнению психолога, сейчас балерина вновь проживает эту модель. Но в роли родителя-тирана уже она. Не исключено, что отказ от фамилии — это попытка дочери освободиться от давления.

«Что бы ни было, какую фамилию она бы ни носила, хоть Ариадна Пупкина она будет, но она на всю жизнь останется дочерью Анастасии Волочковой», — говорит Волочкова.

«Когда начинается доминирующий контроль матери, то ребенку просто не дается ни одного шанса поговорить и сказать, что «мам, я хотела бы вот так жить и вот так поступать», — рассказала Ярикова.

23 сентября дочери балерины исполнился 21 год. В этот день Анастасия написала в своем аккаунте, что не может ее поздравить.

«Отношения ко мне моих близких по крови людей погрязли во лжи, фальши и лицемерии. Представляете, я даже не знаю, куда передать Ариадне цветы… Отношения заблокированы», — написала Волочкова.

«Анастасии нужно все-таки начать общение со своей дочерью без общих обвинений, без конфликтогенов, которые используются, а именно когда идет обвинение: ты делаешь вот это неправильно, ты делаешь не так», — считает Ярикова.

Несмотря на все обиды и претензии, Анастасия Волочкова уверяет: двери ее дома для Ариадны всегда открыты. Балерина надеется, что дочь рано или поздно осознает: статус ребенка суперзвезды — это не обуза, а гордость.