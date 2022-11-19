Стало известно, какие автомобили выпустит «Москвич» в 2022 году

До конца года на заводе будет собрано 600 кроссоверов.

ЗАО «Рено Россия» было переименовано в АО «Московский автомобильный завод «Москвич» после перехода завода в собственность правительства Москвы. Какие же автомобили будет выпускать предприятие?

С 21 ноября завод начнет сборку первых автомобилей. Всего до конца года планируется собрать 600 кроссоверов. Дилерские центры «Москвича» откроются как минимум в 40 городах.

Всего планируется выпустить два варианта: кроссовер «Москвич 3» на базе китайского JAC JS4 с двигателями двух модификаций и электрокроссовер «Москвич 3е» на базе JAC iEVs4. Первая модель в вариации с атмосферным двигателем будет оснащена двигателем 1,6 литра, мощностью 109 лошадиных сил и механической, 6-ступенчатой коробкой передач. А вот автомобиль с турбированным двигателем будет с объемом 1,5 литра, мощностью 150 лошадиных сил и механической коробкой передач или вариатором Punch.

В свою очередь, «Москвич 3е» будет обладать мощностью 68 лошадиных сил, емкостью батареи 55 киловатт в час. Его можно будет зарядить за 45 минут.

Как ранее писал 5-tv.ru, приоритетной отраслью предприятия станет производство электромобилей.