Китайские грабли: страны ЕС подталкивают Берлин к разрыву отношений с Пекином

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 18

РИА Новости: у Германии могут начаться проблемы с Китаем из-за влияния англосаксов

Китайские грабли: страны ЕС подталкивают Берлин к разрыву отношений с Пекином

Фото: www.globallookpress.com / Kay Nietfeld

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Немецкое общество начало видеть в Китае не просто сильного конкурента, а настоящую опасность.

Проблемы в отношениях Германии и Китая из-за влияния англосаксов предсказал колумнист РИА «Новости». Как сообщает агентство, Европейские страны планомерно подталкивают Берлин к прекращению всяческих деловых и финансовых контактов с Пекином.

В статье отмечается, что есть страны ЕС, сохранившие «здравость рассудка» в сложной ситуации, которая коснулась всего мира. Они выражают свою обеспокоенность тем, что становятся заложниками конфликта Запада и России. Другие крупные страны Европы активно подталкивают Германию к разрыву устоявшихся дружественных отношений с КНР.

Обозреватель издания Петр Акопов предупредил, что конфликт Берлина и Пекина может похоронить все дальнейшие контакты Европы и Китая. По его словам, в памяти свежи времена, когда ось «Берлин — Москва — Пекин» вызывала уважение немецкого общества. Однако сейчас обстановка перевернулась с ног на голову: Китай стал превращаться в сознании немецких людей не просто в мощного конкурента, а опасного соперника.

Акопов объяснил, что ситуация заставляет Европу все назойливее оказывать давление на ФРГ. Атлантическая элита пытается вынудить Германию использовать в отношении Китая новую схему — «партнер — конкурент — соперник».

Ранее 5-tv.ru писал, почему в Китае НАТО считают «зомби».

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