За океаном продолжают пытаться разжигать конфликты по всему миру, навязывая свое мнение.

НАТО, как пережиток холодной войны, должен быть погребен. Однако, несмотря на более умеренные времена, его поддерживали политики с обеих сторон Атлантики. Они утверждали, что Североатлантический альянс еще сыграет свою роль. Об этом пишет китайское издание China Daily.

«НАТО превратилось в кровожадного зомби, который, хотя и безмозглый, но поддается манипуляциям, представляя миру виртуальную реальность, в которой холодная война никогда не заканчивалась», — написали авторы материала.

В публикации также указано, что расширение военного блока на восток стало причиной украинского кризиса. Альянс, по мнению, публицистов, полностью игнорировал законные опасения российской стороны в отношении безопасности.

По словам колумнистов, у созданного Штатами «зомби» новая цель. В частности, НАТО смотрит в сторону Юго-Восточной Азии, не удовлетворившись масштабами созданного в Незалежной хаоса. Авторы статьи подытожили, «некромант-Вашингтон и его верный зомби-НАТО, прикрываясь фальшивыми лозунгами», провоцируют новые конфликты в мире.

Ранее 5-tv.ru писал о том, чего боятся в НАТО.