В Китае назвали НАТО «кровожадным зомби», который создали США

|
Виктор Резнов
Виктор Резнов 25

China Daily: Штаты занялись некромантией, превратив «безмозглый» НАТО в «кровожадное зомби»

В Китае назвали НАТО «кровожадным зомби», который создали США

Фото: © РИА Новости / Алексей Витвицкий

Читайте нас в: Дзен Новости

За океаном продолжают пытаться разжигать конфликты по всему миру, навязывая свое мнение.

НАТО, как пережиток холодной войны, должен быть погребен. Однако, несмотря на более умеренные времена, его поддерживали политики с обеих сторон Атлантики. Они утверждали, что Североатлантический альянс еще сыграет свою роль. Об этом пишет китайское издание China Daily.

«НАТО превратилось в кровожадного зомби, который, хотя и безмозглый, но поддается манипуляциям, представляя миру виртуальную реальность, в которой холодная война никогда не заканчивалась», — написали авторы материала.

В публикации также указано, что расширение военного блока на восток стало причиной украинского кризиса. Альянс, по мнению, публицистов, полностью игнорировал законные опасения российской стороны в отношении безопасности.

По словам колумнистов, у созданного Штатами «зомби» новая цель. В частности, НАТО смотрит в сторону Юго-Восточной Азии, не удовлетворившись масштабами созданного в Незалежной хаоса. Авторы статьи подытожили, «некромант-Вашингтон и его верный зомби-НАТО, прикрываясь фальшивыми лозунгами», провоцируют новые конфликты в мире.

Ранее 5-tv.ru писал о том, чего боятся в НАТО.

-6° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
60.39
0.04 62.57
-0.10
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака 18 ноября

Последние новости

17:04
СК начал проверку после видео, на котором ребенок-инвалид ползет домой по лестнице
16:57
Депутату бундестага грозит исключение из партии за сравнение НАТО с СС
16:44
Буланова отказалась комментировать новости о романе с молодым бизнесменом
16:36
Олеся Носова станет гендиректором и главным редактором «Комсомольской правды»
16:30
Заработавшая популярность на скандалах Собчак зарабатывает миллионы в России
16:22
Путин и Эрдоган обсудили создание в Турции крупного газового хаба

Сейчас читают

Продюсер Максим Фадеев рассказал об инциденте, связанном с Белоруссией
«Свиной грипп» атакует: как распознать болезнь и как лечиться
"Алла Борисовна, спасибо, что ушли на пенсию!": Лолита обратилась к уехавшей из России Пугачевой
Универсальные солдаты: лучшее видео из зоны СВО за день

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика