Рынки в движении: мировую экономику накроет «идеальный шторм»

Преодолеть глобальный кризис помогут снятие барьеров и восстановление доверительных отношений между государствами.

Ближайшие годы станут периодом «идеального шторма» в мировой экономике. Такое заявление сделал первый вице-премьер Андрей Белоусов на саммите АТЭС.

«Сейчас мы только входим в понимание остроты тех проблем, которые складываются в мире. Дело в том, что предстоящие несколько лет — это период идеального шторма, когда на ограниченном временном промежутке сходятся негативные тренды, которые накапливались достаточно давно», — сказал Белоусов.

В подтверждение своих слов он указал на три негативных тренда: блокировку странами правил ВТО в мировой торговле, накопление внешних долгов государств, которые не были оплачены после кризиса 2008–2009 годов, и неконтролируемый рост цен, начавшийся в прошлом году.

«Вся эта турбулентность, которая происходит в сочетании этих факторов, привела к тому, что рынки пришли в очень сильное движение», — резюмировал Белоусов.

Он также отметил, что инструменты, предлагаемые государствами, недостаточны для решения указанных проблем. По мнению Белоусова, преодолеть глобальный кризис помогут снятие барьеров и восстановление доверительных отношений между государствами.

До этого глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила о том, что экономическая обстановка в мире сместилась в сторону, если не полномасштабного глобального кризиса, то более жесткого сценария. По ее словам, в качестве возможного исхода событий не исключается глобальный кризис, когда инфляции взлетят вне зависимости от попыток банков повысить ставки.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как стартовал саммит АТЭС в Таиланде.