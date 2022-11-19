Рынки в движении: мировую экономику накроет «идеальный шторм»

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 78

Вице-премьер РФ Белоусов заявил о входе мировой экономики в эпоху «идеального шторма»

Рынки в движении: мировую экономику накроет «идеальный шторм»

Фото: www.globallookpress.com / Simone Brandt

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Преодолеть глобальный кризис помогут снятие барьеров и восстановление доверительных отношений между государствами.

Ближайшие годы станут периодом «идеального шторма» в мировой экономике. Такое заявление сделал первый вице-премьер Андрей Белоусов на саммите АТЭС.

«Сейчас мы только входим в понимание остроты тех проблем, которые складываются в мире. Дело в том, что предстоящие несколько лет — это период идеального шторма, когда на ограниченном временном промежутке сходятся негативные тренды, которые накапливались достаточно давно», — сказал Белоусов.

В подтверждение своих слов он указал на три негативных тренда: блокировку странами правил ВТО в мировой торговле, накопление внешних долгов государств, которые не были оплачены после кризиса 2008–2009 годов, и неконтролируемый рост цен, начавшийся в прошлом году.

«Вся эта турбулентность, которая происходит в сочетании этих факторов, привела к тому, что рынки пришли в очень сильное движение», — резюмировал Белоусов.

Он также отметил, что инструменты, предлагаемые государствами, недостаточны для решения указанных проблем. По мнению Белоусова, преодолеть глобальный кризис помогут снятие барьеров и восстановление доверительных отношений между государствами.

До этого глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила о том, что экономическая обстановка в мире сместилась в сторону, если не полномасштабного глобального кризиса, то более жесткого сценария. По ее словам, в качестве возможного исхода событий не исключается глобальный кризис, когда инфляции взлетят вне зависимости от попыток банков повысить ставки.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как стартовал саммит АТЭС в Таиланде.

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