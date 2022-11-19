У звезды «Мстителей» Криса Хемсворта обнаружили предрасположенность к болезни Альцгеймера

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 78

Член семьи знаменитого актера страдает деменцией. Получит ли Хемсворт недуг по наследству?

У звезды «Мстителей» Криса Хемсворта обнаружили предрасположенность к болезни Альцгеймера

Фото: www.globallookpress.com / face to face

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Актер Крис Хемсворт сообщил о риске развития у себя болезни Альцгеймера. В беседе с Vanity Fair он рассказал, что сделал генетический тест, который подтвердил предрасположенность звезды к распространенному виду деменции.

«Идея заключалась в том, что мы собирались глубоко изучить мой анализ крови, изучить мою генетику и на камеру рассказать мне, что они нашли. И я не ожидал найти такое», — признался Хемсворт.

39-летний актер решился на исследование в рамках документального проекта о теле и его возможностях. Результат показал, что в скором времени у звезды «Мстителей» может развиться болезнь Альцгеймера. Врач сообщил исполнителю роли Тора об обнаружении соответствующих генов прямо перед съемками.

По словам Криса Хемсворта, риск развития серьезного недуга у него в восемь-десять раз выше, чем у остальных людей. Примечательно, что среди его родственников есть носители болезни Альцгеймера. Деменцией страдает его дедушка.

«Я переживал о том, чтобы это не выглядело манипуляцией, чрезмерной драматизацией, не хотел превращать это в такое фиктивное требование сочувствия или чего-то еще, в развлечение», — отметил актер.

В заключение «Тор» рассказал, что результаты анализов послужили для него мотивацией к изменению образа жизни. Он отказался от вредных привычек и нормализовал свои сон и питание, сократил уровень стресса. По словам актера, он осознал «реальность собственной смерти», хотя первое время ему было сложно принять болезнь.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Брюс Уиллис завершил актерскую карьеру после постановки диагноза «афазия».

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