Пройдем сложности: Путин о ситуации в российской экономике

Инфляция упала почти в два раза по сравнению с прошлым годом.
Фото, видео: Александр Щербак/ТАСС; 5-tv.ru
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Путин: в российской экономике есть сложности, но мы их проходим
Российская экономика и финансовая система демонстрируют устойчивость, а макроэкономика абсолютно стабильна. При этом есть проблемы и вопросы, которые нужно решать. Об этом сказал президент России Владимир Путин на XXIII ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».
Глава государства привел в пример Европу, которая совсем недавно была процветающей. Государственный долг в Италии составляет 140%.
«А у нас долг в Российской Федерации, уважаемые дамы и господа, 17%. В Италии 140%, а у нас 17%. Государственный долг. Дефицит бюджета в этом году около 3%. В следующем году, я уверен, будет 2%», — сказал президент.
Путин напомнил, что Центральный банк поднял ключевую ставку, понимая, что это приведет к сокращению инвестиций. Это и привело к таким последствиям, и главное теперь — не переохладить экономику.
Президент напомнил, что в прошлом году инфляция была двузначной — 10,5%, а в этом году — 6% с небольшим, почти в два раза меньше.
«Это результат? Да, это результат. Позитивный? Ну, конечно. То есть есть свои сложности, но мы их проходим», — заключил он.
О Международном дискуссионном клубе «Валдай»
Международный дискуссионный клуб «Валдай» проводит XXIII Ежегодное заседание с 28 сентября по 1 октября 2026 года. Тема нынешней встречи — «Ответственность за будущее: пределы возможного или возможности без предела?»
Клуб был создан в 2004 году и получил имя по месту проведения своей первой конференции — в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай.
Интеллектуальный потенциал «Валдая» признан как в России, так и за рубежом. За все годы существования клуба в его работе приняли участие порядка десяти тысяч ученых, исследователей, политиков и общественных деятелей из разных стран.
С момента основания клуба с участниками его ежегодных заседаний традиционно встречается президент России Владимир Путин.
С 2014 года «Валдай» сменил формат «рассказа миру о России» на практически ориентированную деятельность: формирование глобальной повестки дня и квалифицированную, объективную оценку мировых политических и экономических проблем.
XXII ежегодное заседание клуба состоялось в Сочи с 29 сентября по 2 октября 2025 года. В ходе выступления и последовавшей дискуссии Владимир Путин упомянул темы формирования нового миропорядка, двусторонних отношений России с США, Китаем и Индией, а также высказал мнение по поводу конфликта на Украине.
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