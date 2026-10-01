Пройдем сложности: Путин о ситуации в российской экономике

Путин: в российской экономике есть сложности, но мы их проходим

Российская экономика и финансовая система демонстрируют устойчивость, а макроэкономика абсолютно стабильна. При этом есть проблемы и вопросы, которые нужно решать. Об этом сказал президент России Владимир Путин на XXIII ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Глава государства привел в пример Европу, которая совсем недавно была процветающей. Государственный долг в Италии составляет 140%.

«А у нас долг в Российской Федерации, уважаемые дамы и господа, 17%. В Италии 140%, а у нас 17%. Государственный долг. Дефицит бюджета в этом году около 3%. В следующем году, я уверен, будет 2%», — сказал президент.

Путин напомнил, что Центральный банк поднял ключевую ставку, понимая, что это приведет к сокращению инвестиций. Это и привело к таким последствиям, и главное теперь — не переохладить экономику.

Президент напомнил, что в прошлом году инфляция была двузначной — 10,5%, а в этом году — 6% с небольшим, почти в два раза меньше.

«Это результат? Да, это результат. Позитивный? Ну, конечно. То есть есть свои сложности, но мы их проходим», — заключил он.

О Международном дискуссионном клубе «Валдай»

Международный дискуссионный клуб «Валдай» проводит XXIII Ежегодное заседание с 28 сентября по 1 октября 2026 года. Тема нынешней встречи — «Ответственность за будущее: пределы возможного или возможности без предела?»

Клуб был создан в 2004 году и получил имя по месту проведения своей первой конференции — в Великом Новгороде, недалеко от озера Валдай.

Интеллектуальный потенциал «Валдая» признан как в России, так и за рубежом. За все годы существования клуба в его работе приняли участие порядка десяти тысяч ученых, исследователей, политиков и общественных деятелей из разных стран.

С момента основания клуба с участниками его ежегодных заседаний традиционно встречается президент России Владимир Путин.

С 2014 года «Валдай» сменил формат «рассказа миру о России» на практически ориентированную деятельность: формирование глобальной повестки дня и квалифицированную, объективную оценку мировых политических и экономических проблем.

XXII ежегодное заседание клуба состоялось в Сочи с 29 сентября по 2 октября 2025 года. В ходе выступления и последовавшей дискуссии Владимир Путин упомянул темы формирования нового миропорядка, двусторонних отношений России с США, Китаем и Индией, а также высказал мнение по поводу конфликта на Украине.

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