«Два математика»: как связаны создатель рухнувшей биржи FTX и Сергей Мавроди

У Сэма Бэнкмена-Фрида была целая философия — «эффективный альтруизм», мол он работает, чтобы делать мир лучше, а вовсе не ради денег.

Расследование, о котором уже объявили республиканцы, касается того, как Украину спонсировали криптовалютой, через рухнувшую биржу FTX. Проще будет объяснить, что произошло, на примере МММ.

В 2017 году на американском бизнес-олимпе взошла новая звезда — Сэм Бэнкмен-Фрид, математик. Сын четы профессоров из Стэнфорда. Мавроди, кстати, тоже был талантливым математиком. В 25 лет Сэм основал свою первую фирму «Alameda Research», ничем особенным она не отличалась. Разве что у парня была целая философия — «эффективный альтруизм», мол он работает, чтобы делать мир лучше, а вовсе не ради денег.

Мавроди, как мы помним тоже выставлял себя бессеребренником. Правда, Сэм жил на Багамах, в роскошном пентхаусе по соседству с гольфистом Тайгером Вудсом и певцом Джастином Тимберлейком. В 2019-м Сэм основал криптобиржу FTX, которая обменивала криптовалюты на реальные деньги и вела другие финансовые операции.

«Эффективный альтруизм» вышел на новый уровень — кудрявый гений начал все чаще мелькать в Вашингтоне, встречаться с сенаторами и конгрессменами. В отличие от других крипто-дельцов, он был очень публичным, хотел легализовать интернет-валюту и ставил на демократов: за год пожертвовал 40 миллионов долларов партии, больше дал только старик Сорос.

Для увеличения авторитета и капитала, биржа FTX запустила собственную криптовалюту. Как тут не вспомнить билеты МММ с портретами Мавроди? Дела шли в гору и в 2021 году Сэмюэль Бэнкман-Фрид стал самым богатым в мире 29-тилетним бизнесменом.

И все это в одночасье рухнуло, когда выяснилось, что средства с биржи Сэм выводил в свою же кампанию Alameda, которую возглавляла его любовница Кэролайн Эллисон. А все его состояние базировалось исключительно на выпущенных им же самим токенах, их цена рухнула в десятки раз. По сути, они превратились даже не в бумажки, как было с МММ, а просто в ничто.

При чем тут Украина? Через биржу FTX собирали средства для Киева. Республиканцы в США подозревают, что часть средств была именно так отмыта для избирательных компаний демократов, то есть получился круговорот денег: демократы одобряли помощь Украине, а средства потом возвращались в виде спонсорских пожертвований самим же демократам. Какая разница, какие деньги: реальные или виртуальные? Ничего личного, просто бизнес.