Спорный эксперимент: в Санкт-Петербурге предложили оставлять чаевые водителям автобусов

В Петербурге планируют провести необычный эксперимент, вокруг которого уже разгорается множество споров. Там предлагают оставлять чаевые водителям автобусов. Такой сервис пока работает в четырех регионах России. Пассажир сканирует QR-код в салоне, ставит оценку и, при желании, переводит деньги.

Только статистика показывает, что новой возможностью пользуются не часто. А многие вообще уверены: вежливость и комфортная езда и так входят в обязанности тех, кто управляет общественным транспортом. Кому нужна эта система и что на самом деле стоит за звездочками в приложении — разбиралсяк коррсепондент «Известий» Максим Облендер.

Его рабочее утро начинается одинаково: Замир гонит автобус на мойку, проходит осмотр у врача, ставит печать у механика и выходит на линию. Время от времени телефон присылает уведомления. Это пассажиры сканируют код в салоне и ставят оценки. Чаще благодарят.

«Скажут: сынок, спасибо большое. Есть пожилые женщины, есть моего возраста, говорят: спасибо, брат. Мне это как-то тоже хорошо, я чувствую, что я хорошо вожу машину», — сказал водитель автобуса Замир Унежев.

Ленобласть — один из четырех регионов, где водителям по QR-коду можно оставлять не только отзывы, но и чаевые, как в ресторане или в такси. Сервис работает здесь, в Горно-Алтайске, в Сочи, в Волгограде.

«Это всегда такое субъективное чувство того, что человек сделал чуть больше того, чем я от него ждал. Более плавно трогаться от остановки к остановке. Более плавно останавливаться на светофорах. Уделение внимания пассажирам с колясками», — сказал управляющий директор Национальной транспортной ассоциации Борис Правилов.

Но ведь все перечисленное по умолчанию входит в обязанности водителя общественного транспорта. Нашлись те, кто идею оценил:

— Я думаю, найдутся люди, которые поддержат это. Например, открыть дверь, если кто-то опаздывает. Быстро довезли.

Другие удивлены, какие могут быть доплаты, если проезд в той же Ленобласти стоит 114 рублей?

— Сколько можно уже этих поборов? Руководство компании должно их премировать.

— Зачем, такой идеи вообще быть не могло никогда, не возникнуть ни у кого.

Но идея есть: расширить сервис чаевых для водителей автобусов на Петербург предложили местные депутаты. Сразу возник вопрос, не пытаются ли компании таким образом компенсировать свои издержки или даже каким-то образом нажиться.

«Напрямую нет, потому что это деньги, которые будет получать водитель. Косвенно, да, можно таким образом удержать сотрудников, персонал, не повышая им официальные заработные платы», — сказала доцент кафедры менеджмента РАНХиГС Линда Рыжих.

Но все эти предположения разбиваются о сухие цифры статистики. За полтора года во всех четырех пилотных регионах совершили всего около тысячи транзакций. Перечислили лишь 64 тысячи рублей. Средний чек чаевых — 60 рублей. Даже на проезд не хватит.

«Это очень небольшая сумма, потому что это не основная опция. Мы сделали просто, чтобы водитель лишний раз подумал, что он может быть отблагодарен, и еще более лояльно и хорошо отнесся. В среднем в неделю по десять чаевых на все регионы», — сказал заместитель операционного директора Национальной транспортной компании Максим Кузьмин.

Культура оставлять чаевые водителям автобусов только формируется. По данным одного из порталов, в топе профессий, которым дают на чай, традиционно предстаители общепита, таксисты, курьеры. Благодарят стилистов, работников заправок, автомоек и гостиниц.

А вот как выглядит средний размер чаевых: в гостиницах и отелях — 580 рублей, в ресторанах — 450, курьерам и таксистам — 150.

Но, например, в Сертолово под Петербургом одному из водителей автобуса кто-то перевел тысячу. Приятно.

Создатели сервиса «Голос пассажира» говорят, их программа вообще не про чаевые. Куда важнее те самые оценки — каждую проблемную ситуацию в автоколонне обязаны разбрать. Подгружаются видео и выясняют, к примеру, это водитель резко затормозил или пассажир не держался за поручни и поэтому упал. А те самые пять звездочек к Новому году нередко превращаются в премии, которые существеннее любых чаевых.

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