Украина так и не получила от США 16 миллиардов долларов, предусмотренных прежними договоренностями. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, подчеркнув, что все равно будет добиваться выделения этих средств. Но об отношениях Вашингтона и Киева наглядно говорит свежее заявление президента США Дональда Трампа. На брифинге американский президент подробно высказался о контактах с Москвой, подтвердив и личную беседу с спецпредставителем президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым. в Белом доме.

— Вы лично виделись с посланником президента Путина, который сегодня встречался с первой леди?

— Да, мы виделись. Отличная встреча.

— Что именно вы обсуждали?

— Я не могу раскрывать детали, это конфиденциально. Но скажу одно: мы на пороге соглашения. Это будет колоссальная сделка, и дело далеко не только в Украине. Речь идет о гораздо более масштабных вещах — возможно, обо всей Европе. Это будет потрясающее, по-настоящему сильное соглашение, и все будут в восторге.

— Вы сегодня также встречались с украинской делегацией?

— Нет. Сегодня — только с российской стороной».

Также американский президент высоко оценил гуманитарную операцию в Алешках, которую помогла организовать первая леди Мелания Трамп. По словам главы Белого дома, достигнутое там перемирие может стать важнейшим шагом к более масштабному урегулированию.

Ранее Дмитрий Песков подтвердил, что следующий раунд трехсторонних переговоров — с участием представителей России, США и Украины — должен начаться 10 ноября в Абу-Даби.

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