Беременную Марию Ильюхину поздравили звезды «Ворониных»: «Мы станем бабушкой и дедушкой!»

Звезды нашумевшего ситкома записали видео для именинницы, которое есть в интернете.

Звезду сериала «Воронины» Марию Ильюхину поздравили с днем рождения. Беременной девушке исполнилось 19 лет. Коллеги по нашумевшему ситкому записали для нее видеопоздравление, которое опубликовано в социальных сетях.

«Ты нам такие тут новости в свой день рождения преподносишь — такая неожиданность, приятность. Вот мы станем бабушкой и дедушкой, спасибо тебе большое. Здоровья тебе, малышу. Легкости, хорошего настроения, тепла в такой отвратительный холодный день», — желала исполнительница роли Веры Ворониной Екатерина Волкова.

«Анна Васильевна (Фроловцева — Прим. ред.) так обрадовалась, что станет прабабушкой», — пошутил артист Георгий Дронов.

О беременности Марии Ильюхиной стало известно несколько дней назад. Она долго скрывала как свое положение, так и отца ребенка. Имя будущего малыша знаменитость пока также не разглашает.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как выглядит отец ребенка Марии Ильюхиной.

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