Студент или «папик»? Беременная Маша из «Ворониных» показала отца ребенка

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 93

Звезда сериала «Воронины» Мария Ильюхина показала отца своего ребенка

Студент или «папик»? Беременная Маша из «Ворониных» показала отца ребенка

Фото: Instagram* / maria_iliukhina

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Знаменитая актриса отказалась от съемок в кино ради возлюбленного. Сможет ли он обеспечить ей с ребенком достойную жизнь?

Звезда сериала «Воронины» 19-летняя Мария Ильюхина готовится стать мамой. Общественность тут же задалась вопросом: кто стал отцом ребенка? StarHit.ru рассказал, что избранником актрисы является совсем богатый взролый мужчина, а студент того же возраста, что и Ильюхина.

Сердце девушки украл 19-летний футболист Алексей Шаров. Сейчас юноша учится по специальности госуправление и работает, так что переживать не стоит — он сможет обеспечить свою семью.

Мария Ильюхина показала отца своего ребенкаМария Ильюхина показала отца своего ребенка. Фото: Instagram* / maria_iliukhina

«Маша очень счастлива рядом с Алексеем. Они знакомы примерно два года, он из тех людей, кто не ищет славы. Ребенка пара планировала, так что все по любви», — признались изданию приближенные к паре источники.

Ильюхина и Шаров долго скрывали «интересное положение» актрисы. О скором пополнении малыша знали только будущие бабушки.

Звезда рассказывала, что возлюбленный окружил ее заботой. Он помогает ей во всем. Девушка полностью доверилась Шарову и ушла из кино в декретный отпуск.

«Я не рассказала тогда о своей беременности. Надеюсь, что продюсеры узнают и поймут, что это были не капризы зазнавшейся актрисы, а личные обстоятельства», — объяснила Ильюхина и призналась, что предстоящее материнство является для нее мотивацией.

После родов она собирается вернуться в кино, а также развиваться в музыкальной сфере. Актриса добавила, что беременность стала самым счастливым периодом в ее жизни.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что эротическая фотосессия могла разрушить брак Верочки из «Вороненых».

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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