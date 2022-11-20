На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

|
Анна Гончаренко
Анна Гончаренко 204

Предположительно, сирены были включены из-за самолета, взлетевшего из Белоруссии.

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

Фото: SERGEY KOZLOV/EPA / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

На всей территории Украины работает воздушная тревога. Об этом свидетельствуют онлайн-карты страны. Соответствующую информацию также сообщают и каналы администраций различных городов. Оповещения о работе сирен появились в местных каналах Киева, Одессы, Николаева и других городов.

Местные СМИ сообщают, что тревога, предположительно, была включена из-за самолета МиГ-31К. Оснащенный сверхзвуковыми ракетами самолет недавно взлетел с территории Белоруссии.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

10 октября, после теракта, совершенного украинскими террористами на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что власти Украины готовятся «эвакуировать» жителей правобережной части Херсонской области.

-3° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
60.37
-0.02 62.45
-0.12
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 20 ноября

Последние новости

13:18
Эрдоган отдал приказ о начале операции «Коготь и меч» после саммита G20
13:06
Не вывезут: почему Россия согласилась на продление зерновой сделки
12:52
Крест лежит, оградки нет: как выглядит могила Гаркалина спустя год после смерти актера
12:49
Будем здоровы: чем опасно переохлаждение и как с ним бороться
12:33
В Германии хотят поделить захороненных советских солдат на «русских и украинцев»
12:21
Два человека погибли при крушении сверхлегкого самолета в Японии

Сейчас читают

В Германии хотят поделить захороненных советских солдат на «русских и украинцев»
Простят ли Зеленскому упавшие в Польше украинские ракеты? Разбор инцидента
Помогла украинская ракета? Запад резко изменил риторику в отношении России
Универсальные солдаты: лучшее видео из зоны СВО за день

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика