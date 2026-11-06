Киев в кризисе: в городе глобальные перебои со светом, водой и отоплением

Киев погружается в коммунальный кризис. В городе глобальные перебои со светом, водой и отоплением. Требуя решить проблему, жители устраивают стихийные акции протеста, перекрывая движение на дорогах. Тем временем, власти разного уровня публично перекладывают ответственность друг на друга. Во всем разбирался корреспондент «Известий» Виктор Синеок.

Неизвестно, что тут страшнее: глава района в шапке во время интервью или то, что он говорит, стоя на Крещатике, сразу после важного совещания в администрации города.

«Предлагали при катастрофе рыть уличные туалеты — если что-то случится. Видимо, весь город сейчас будет в туалетах. Потому что воды нет, нет отопления, нет электричества!» — сказал глава Деснянской районной государственной администрации города Киева Максим Бахматов.

Их просили решить коммунальные проблемы — они решили. И рыть уличные туалеты удобнее, конечно, на площадях. Майдан подойдет и по размеру, и как символ единения. И, конечно, днем. Ночью в Киеве теперь так.

Это блэкаут. Результат попыток киевского режима бить по энергообъектам в России. Зеленский поднимал ставки, теперь после нашего ответа страдают простые украинцы.

Люди перекрывают дороги в отчаянии. Света у некоторых нет по четыре дня. Из-за перебоев стоят поезда на станциях.

То есть «метро закрыто, в такси не содют». Утром из-за разбитых мостов в Киеве огромные пробки.

— Транспортный коллапс в столице.

Действительно, пора выгребные ямы рыть. И уже начали, только друг для друга. Каждый норовит окунуть поглубже своего политического противника. Мэр Кличко уверяет: Зеленский отстранился от проблем людей — трубку не берет, на сообщения не отвечает.

— Неоднократно инициировал встречи. Ну, я понимаю загруженность президента, но город Киев — это сердце страны! — сказал мэр Киева Виталий Кличко.

— Вы инициировали встречи с президентом, но вам отказали?

— Отказа не было.

— А как это выглядело?

— Ну, это выглядело как сигнал в космос.

Этот действительно сбежал при первой же опасности. Как только грянул скандал с тюрьмой для пыток, Зеленский укатил в Европу. Сейчас оттуда рассказывает, как решает коммунальные проблемы. Вместо коммунальщиков.

«Нельзя ремонтировать вразвалочку. Я позвонил в МВД, полицейские сработали, привели всех электриков на объект», — сказал Владимир Зеленский.

Вместе с острой нехваткой электроэнергии обострились и противоречия. Очевидно, что страной Зеленский не управляет. То есть не решает проблемы граждан. А решает поставленную Западом задачу — сточить об Россию остатки своей страны.

В крупных городах Украины хаос, протесты, отчаяние. А украинский телемарафон призывает готовиться к водному блэкауту.

— Возможны отключения насосной группы на восемь-десять часов. И чтобы потом запустить систему, три часа понадобятся. Главное, чтобы эти три часа было электричество.

А вот это не обещаем. Даже в Верховной раде сейчас перебои с электричеством. И режим не сдается. Людям показывает очередную «перемогу» — взяли организаторов кол-центров, что вымогали деньги в Германии.

А непублично уже устраняют недовольных. В «Киевтеплоэнерго» пришли с обысками. А все, кто протестует на улицах, рискуют потом получить уголовные дела. Или просто получить. Как блогер, что рассказывал об осаде дома пыток в Борщаговке.

Машина — это для начала. В следующий раз могут испортить здоровье. Или забрать на передовую.

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