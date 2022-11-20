Двенадцать человек погибли при столкновении грузовика с автобусом в Египте

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 38

Были среди пассажиров автобуса россияне или нет — пока не известно.

Двенадцать человек погибли при столкновении грузовика с автобусом в Египте

Фото: www.globallookpress.com / Ahmed Gomaa

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В Египте в результате столкновения автобуса с грузовиком погибли 12 человек, еще десятки пострадали. Пассажирский автобус столкнулся с большегрузом на 40-м километре трассы между городами Рас-Гариб и Заафарана. Об этом пишет издание al-Masry al-Youm.

«В результате ДТП погибли 12 человек, пострадали 30», — сообщили журналистам в больнице, куда были доставлены пострадавшие.

Трагедия на Побережье Красного моря случилась утром 20 ноября. Были среди пассажиров автобуса россияне или нет — пока не известно. Информация уточняется.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, об аварии с автобусом в Турецком Болу. Как сообщалось, погибли три человека, пострадали 32. Водитель не справился с управлением, и транспортное средство перевернулось прямо на шоссе.

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Двенадцать человек погибли при столкновении грузовика с автобусом в Египте

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