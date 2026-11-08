Россиян нет среди 88 пострадавших в крупной железнодорожной аварии в Египте
В районе города Эль-Айят с путей сошли четыре вагона пассажирского состава.
Фото: www.globallookpress.com/Yao Kaien
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Россиян нет среди пострадавших в результате крупного железнодорожного происшествия в Египте. Об этом сообщило Министерство здравоохранения республики.
«Иностранных граждан не было среди поступивших в египетские больницы пострадавших», — говорится в сообщении ведомства.
По информации портала Masrawy, авария произошла в районе города Эль-Айят, расположенного к югу от Каира. На одном из железнодорожных участков с рельсов сошли четыре вагона. После случившегося местные медицинские учреждения перешли в режим повышенной готовности.
Министр здравоохранения Египта Халед Абдель Гаффар лично контролирует ситуацию. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
Согласно последней информации египетского Минздрава, в результате происшествия погибли четыре человека, еще 88 получили травмы.
Ранее похожий инцидент произошел в индийском штате Бихар. Там сошел с рельсов пассажирский поезд Sikkim Mahananda Express. Локомотив, служебный вагон и один из пассажирских вагонов оказались за пределами путей. Авария произошла примерно в 200 метрах от станции Арра. Никто из пассажиров и сотрудников поезда не пострадал.
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