Три человека погибли и 32 пострадали в результате аварии с автобусом в Турции

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 224

Двое потерпевших находятся в тяжелом состоянии. Детали уточняются.

Три человека погибли и 32 пострадали в результате аварии с автобусом в Турции

Фото: www.globallookpress.com / Walter G. Allgöwer

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В результате аварии в Турецком Болу погибли три человека, еще 32 пострадали. Водитель автобуса, следующего в Стамбул не справился в управлением. Транспортное средство перевернулось прямо на шоссе. Об этом в своей социальной сети написал министр здравоохранения Турция Фахреттин Коджа.

«В результате аварии, которая произошла, когда автобус перевернулся на шоссе Болу, погибли три человека. 32 человека получили ранения, двое из них — тяжелые. 27 человек находятся на лечении», — сообщил Коджа.

Министр здравоохранения Турции принес свои соболезнования семьям, которые потеряли своих родных и близких. Он также пожелал пострадавшим скорее прийти в норму.

Ранее 5-tv.ru писал, что два человека погибли при обрушении балкона жилого дома в Сочи.

Также 5-tv.ru рассказывал о страшной аварии в центре Москвы. На улице 1905 года большегруз впечатал такси в автобус. Водитель легковушки вместе с пассажиром скончались на месте, а виновник ДТП скрылся.

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