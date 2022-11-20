Белорусские пограничники обнаружили принесенное из Польши тело беженца

На белорусско-польской границе найдено тело беженца, принесенное из Польши. Как сообщил Государственный пограничный комитет Белоруссии, на погибшем не было верхней одежды. Он лежал на земле возле дерева недалеко от калитки в польском заграждении.

Возле польского заграждения. Фото: Государственный пограничный комитет Республики Беларусь

«Характер следов, оставленных на границе, свидетельствует о том, что тело было перемещено из Польши в Беларуссию», — подтвердили пограничники.

У мужчины при себе найдены документы гражданина Ирака. Проводятся следственные действия, чтобы установить обстоятельства произошедшего и причины смерти.

Польские силовики продолжают вытеснять в Беларусь незаконных мигрантов, а также оставляют на границе тела скончавшихся беженцев из стран Ближнего Востока и Африки. На этом же участке 2 октября пограничники обнаружили труп беженца неславянской внешности, а 8 ноября — избитого польскими силовиками гражданина Сирии.

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