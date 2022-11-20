«Выкинул меня из салона»: Лисовец пожаловался на жуткую ревность Зверева

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 83

Телеведущий Влад Лисовец рассказал о конфликте со стилистом Сергеем Зверевым

«Выкинул меня из салона»: Лисовец пожаловался на жуткую ревность Зверева

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Михаил Терещенко

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В 1990-е модный стилист работал обычным мастером в одном из салонов «звезды в шоке».

Эксперт в области моды и красоты, телеведущий Влад Лисовец в эфире федерального канала рассказал, как на заре своей карьеры работал в салоне другого знаменитого стилиста — Сергея Зверева, и как тот, убоявшись конкуренции, уволил его.

По словам Лисовца, со Зверевым они познакомились в 1997 году, причем тот сам подошел к нему на улице и пригласил в качестве модели на стрижку. Лисовец, который на тот момент три года жил в столице, снимал комнату в коммуналке и работал парикмахером, в итоге утроился мастером в один салонов звездного стилиста. Через некоторое время он настолько преуспел в модном ремесле, что стал составлять конкуренцию самому Звереву.

«Никто не знал, что я с ним познакомился в 1997 году, и что его салон был третьим в моем списке. Потом я выкинул два попроще и остался в его салоне. Потом он выкинул меня — там ревность и так далее, видимо», — поделился Лисовец.

Он утверждает, что специально никого не зазывал, однако звезды шли к нему сами — слухи о талантливом стилисте расползались быстро, и клиентами Лисовца стали сначала музыканты группы «Агата Кристи», потом Кристина Орбакайте, Валерий Леонтьев, Влад Сташевский, солистки «Блестящих».

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Влад Лисовец скрывал двух внебрачных детей.

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