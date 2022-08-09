«Не хотела привязывать к себе»: почему Лисовец скрывал двух внебрачных детей?

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 114

Стилист Влад Лисовец рассказал о двух дочерях

«Не хотела привязывать к себе»: почему Лисовец скрывал двух внебрачных детей?

Фото: www.globallookpress.com / City News Moskva

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

Многие годы поклонники знаменитости думали — у него нет наследников. Раскрывать детали личной жизни он не хотел из-за неприятной истории рождения девочек.

Влад Лисовец не любитель делиться подробностями своей личной жизни. Поэтому на протяжении многих лет считалось — стилист так и не обзавелся наследниками. Однако, как оказалось, 50-летний Лисовец давно уже папа двух дочерей. Его детям 26 лет.

Как рассказал Лисовец, двойню ему подарила девушка, с которой у него случился непродолжительный роман в 1990-е. О беременности он знал с самого начала.

«Просто была такая история: сначала сказали, они от меня, потом, мол, нет извини, не от меня. Скорее всего, от меня, да… Моя бывшая женщина мне об этом рассказала и не поняла, зачем. Ей, наверно, было выгодно сказать, дети не мои, чтобы не привязывать меня к себе», — цитирует Starhit эксперта моды.

Несмотря на недопонимание, стилисту удалось сохранить дружеские взаимоотношения с матерью детей. Он старается интересоваться жизнью наследниц, но финансово дочкам не помогает. При этом некоторые все же не уверены, что Лисовца не обманывает женщина. Его часто приглашают на различные ток-шоу, чтобы провести ДНК-тест и удостовериться — именно он биологический отец дочек. Но стилист категорически отказывается от предложений. Создавать шумиху вокруг своей личной жизни он не хочет.

«Если бы мне был нужен левый пиар или жалость общества, я бы, конечно, придумал какую-нибудь историю, что у меня все вяло, жухло, я ничего не могу», — заключил Лисовец.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, действительно ли заявившие о своем родстве с Александром Абдуловым двое мужчин оказались биологическими его детьми.

+19° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
60.32
-0.05 61.16
-0.20
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня, 9 августа

Последние новости

15:47
Фашист на зарплате: политолог о Зеленском, призвавшем Запад изгнать русских
15:32
Удар по короне: Байден после выписки тут же попал в несколько нелепых ситуаций
15:20
Словно шпионы: как ездить по Европе без банковских карт и евро
15:01
«Не хотела привязывать к себе»: почему Лисовец скрывал двух внебрачных детей?
14:46
Не нашел времени: премьер Польши отменил встречу с Борисом Джонсоном
14:35
Донецк снова под плотным огнем «Градов» ВСУ

Сейчас читают

Бывший офицер ВСУ обвинил Зеленского в гибели Украины
Добро пожаловать в «нулевые»! Зачем ФБР устроило шоу с обысками у Трампа
"Сдерживала эмоции на пике удовольствия": Аверин рассказал пикантную постельную историю
Строг и консервативен: блогер Мару Ору рассказала об отношениях со своим папой

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год