Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 21 по 27 ноября

24 ноября в 01:28 минут по московскому времени мы встречаем новолуние в Стрельце. Этот огненный знак отличается оптимизмом и глубиной серьезного осмысления вопросов мирового масштаба. Даже тех, кто не смыслит в политике, будет тянуть к обсуждению и высказыванию своего мнения.

Этот период дает мощный старт для крупных проектов, в том числе международного характера. Он также хорош для подписания важных соглашений. Особенно подчеркиваются вопросы репутации и имиджа, над которыми стоит поработать на этой неделе.

Какой предстоящая неделя будет для каждого из знаков зодиака конкретно, 5-tv.ru рассказала профессиональный астролог, психолог Ксения Шахова.

Гороскоп на ноябрь 2022 года для всех знаков зодиака

Овен — гороскоп на неделю

Для Овнов ключевым вопросом становится творческое самовыражение, развлечение, культурный досуг. Позвольте себе заняться тем, что приносит радость и удовлетворение. Не бойтесь влюбиться или проявить свои чувства и романтизм. Время, проведенное с детьми, сблизит вас с ними и позволит лучше понимать их.

Телец — гороскоп на неделю

Основная задача для Тельца — поддержание порядка и здоровой атмосферы вокруг себя. Следите за соблюдением режима труда и отдыха. Благоприятно на этой неделе складываются дела по организации своей повседневной рутинной жизни, а также ремонтных работ или забот о домашних питомцах.

Близнецы — гороскоп на неделю

У Близнецов активна сфера отношений в самом широком смысле этого слова. Брак, деловое сотрудничество, заключение социальных контрактов и договорных обязательств. Особенное внимание потребуют к себе мужчины. Желание самоутвердиться в отношениях, добиться большего уважения, обрести почести и признание — на это направлена ваша энергия. Близнецы, на этой неделе многое будет у вас получиться лучшим образом. Не жалейте своих сил и достигайте хороших результатов.

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Рак — гороскоп на неделю

У Раков предстоит неделя трансформации и возрождения с помощью взаимодействия с другими людьми и их ресурсами. Как говорится, все, что ни делается — к лучшему. Это девиз вашей недели. Основная задача заключается в том, чтобы освободиться от прежних ограничений, страхов и убеждений, которые блокируют ваш потенциал. Сбросьте старую кожу, выйдите на новый уровень самопознания.

Лев — гороскоп на неделю

Львам благоприятно решать вопросы, связанные с религией, юриспруденцией, судебной властью, политикой и получением высшего образования. Философский подход к жизни способствует расширению границ собственного «я». Также усиливается стремление к знанию о культуре других народов.

Дева — гороскоп на неделю

У Девы происходит усиление профессионального честолюбия, поднимаются все природные таланты. На первое место встают карьера, положение в обществе и репутация. В целом это благоприятное время для поиска направления своего развития постановки целей, способствующих ощущению собственной значимости.

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Весы — гороскоп на неделю

У Весов воодушевление появляется тогда, когда они находятся среди друзей и объединены с ними совместными увлечениями и интересами. Размышления над философскими, моральными или этическими вопросами способствуют совместному творчеству и реализации намеченных целей.

Скорпион — гороскоп на неделю

Скорпионы предадутся мечтам и другим видам творчества. Это период усиления восприимчивости, интуитивности и образного мышления. Уединение, отпуск, медитация или занятия йогой благоприятны сейчас, ибо они способствуют освежению вашей впечатлений, улучшению отношений с самим собой и восприятию мира.

Стрелец — гороскоп на неделю

Дорогие Стрельцы, успешное проявление в социуме — главное на этой неделе. Действия, личная инициатива и активность делают вас заметными для нужных людей. События сами притягиваются в вашу жизнь, и именно те, которых вы желаете. Хорошо для новых начинаний проявление своих талантов и раскрытие своих способностей. Откройтесь новым возможностям и перспективам.

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Козерог — гороскоп на неделю

Козероги, раскрытие своих талантов и имение преподнести их обществу способствуют уверенности в себе и своем будущем, а также финансовому благополучию. Повышение энергии для достижения поставленных целей, новых источников дохода и привлечения необходимых ресурсов. Многое будет складываться в вашу пользу.

Водолей — гороскоп на неделю

У Водолеев эта неделя — время повышения потребности в коммуникации с другими людьми, обучения, поездок и новых впечатлений, а также встреч со старыми друзьями. Любознательность, общительность, готовность воспринимать новую информацию и завязывать знакомства, усиливаются умственные способности. В целом неделя хороша для интеллектуальной и научной деятельности.

Рыбы — гороскоп на неделю

Основной фокус внимания Рыб направлен на дом и семью. Активны домашние дела, ремонт дома или перестановка со сменой интерьера. Устройте в своем жилище оазис, куда приятно возвращаться вам и вашим домочадцам. Даже обычная уборка уже поможет. Можно строить планы по расширению недвижимости и заниматься жилищными вопросами.

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