Рунический гороскоп на неделю с 21 по 27 ноября для всех знаков зодиака

Дар читать зашифрованные послания рун не раз помогал провидцу Игорю Вечерскому предсказывать важные мировые события и неожиданные повороты в судьбе знаменитостей. Многие знатоки астрологии доверяют именно рунам, так как считают их прогнозы наиболее точными.

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Эксперт подготовил для читателей 5-tv.ru очередной список рекомендаций на грядущую неделю с 21 по 27 ноября.

Овен

Ингуз, иса и перевернутый ансуз открывают для вас большие возможности для изменения существующего порядка вещей. Однако они говорят о том, что вам придется где-то скрыть правду и создать иллюзию того, что от вас ожидают: увидеть в ваших

действиях, поступках или мыслях. Это период, который потребует дополнительного внимания к тому образу, который вы транслируете в окружающий мир.

Телец

Эйваз, кено и перто говорят о том, что этот период времени может быть сопряжен с рядом конфликтов. Однако это необходимо для получения новой, важной информации. Это период, который в дальнейшем сможет раскрыть новый скрытый потенциал, и предоставить вам возможности для следующих этапов развития на пути.

Близнецы

Йера, перевернутый отал и феху говорят о прекрасных перспективах в финансовой сфере. О времени, которое может быть очень удачно в этом отношении. Но также предупреждает о том, что вы можете в стремлении к успеху потерять факторы жизни, которые для вас достаточно важны. О некоторых последствиях вы можете пожалеть, поэтому следует правильно взвешивать все «за» и «против», и не впадать в состояние эмоционального неконтролируемого воздействия.

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Рак

Перевернутая беркана, йера и перевернутый тейваз говорят, что сейчас не время прилагать какие-то активные усилия, достигать важных целей. Это период, который позволяет приостановиться и задуматься, сделать выводы, проанализировать существующее положение вещей и принять более верное решение, чем вы могли ранее.

Лев

Лагуз, перевернутый турисаз и эйваз рекомендуют вам заняться решением старых проблем, которые накопились в вашей жизни. Вам стоит изменить существующее положение вещей, воспользовавшись собственной интуицией и способностью прогнозировать будущее с помощью понимания основ, которые заложены в поступках окружающих вас людей.

Дева

Перевернутая феху, наутиз и эйваз не рекомендуют каких-то важных решений в сфере материального благосостояния и скорее

рекомендуют обратить внимание на необходимые изменения существующего порядка событий. Они помогут вам выйти из застойных процессов, которые образовались в некоторых сферах вашей жизни. Это период советует обратить внимание на свое здоровье и понаблюдать за происходящими событиями со стороны.

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Весы

Перевернутые турисаз, перевернутый отал и наутиз говорят о сложности в преодолении существующих препятствий. Это время, в котором понадобятся новый ресурс, новые возможности. Оно потребует от вас принятия важных решений. Однако эти

решения, несмотря на необходимость их принятия, лучше отложить на следующий период времени.

Скорпион

Соуло, перевернутый лагуз и эйваз проявляют в вас большое количество творческой энергии и возможности к созиданию. Однако

эти возможности могут быть связаны со сферами, когда их придется применить в не самом положительном русле. Только от

вас будет зависеть, какое решение принять: выдержать паузу или воспользоваться такими возможностями.

Стрелец

Тейваз, иса и йера говорят о возможности больших достижений, успехов. Это время, которое поможет создать продуктивный потенциал на длительный промежуток времени. Достигнутые сейчас задачи, реализованные цели, могут проявить себя в достаточно отдаленной перспективе и стать основой для каких-то новых возможностей.

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Козерог

Кено, дагаз и перевернутый лагуз говорят о грядущих неожиданностях, изменениях и переменах, которые могут быть вами полностью спрогнозированы. Это то, чем вы способны управлять. Однако это управление может быть только лишь в общих концепциях, в общих направлениях вашего движения. То есть те планы, которые вы построили, могут быть реализованы в полной мере. Однако пойти могут совершенно по новому пути, к чему необходимо быть готовым.

Водолей

Тейваз, перевернутый эваз и кено говорят о продуктивных взаимодействиях с окружающими людьми, когда вы сможете получить все то, что вы хотите. Особенно, если вы растянете этот процесс на более длительное время. То есть, построите планы, которые начнутся в этот промежуток. Это время будет продуктивно для того, чтобы поставить цель и начать к ней стремиться.

Рыбы

Дагаз, йера и перевернутая кено говорят о наличии большого количества неверной информации, которая может повернуть вас не в то русло. Поэтому следует очень внимательно относиться к тем сведениям, которые вы будете использовать для принятия решений, чем будете руководствоваться, и от каких основ отталкиваться. Также этот период очень хорошо подойдет для приложения своих усилий, которые помогут вам получить желаемое.

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