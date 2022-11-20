«Станьте моим уборщиком»: Волочкова сделала предложение мойщику остановок

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 70

Балерина Волочкова предложила место уборщика в своем доме участнику телешоу

Фото, видео: © РИА Новости / Максим Блинов; Telegram / Анастасия Волочкова

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Эпатажная балерина призналась, что молодой человек поразил ее красотой.

Анастасия Волочкова продолжает неустанно искать мужчину своей мечты. При этом запросы скандальной балерины становятся все более демократичными: после сотрудника РЖД, директора бани и провинциального предпринимателя она «положила глаз» на мойщика остановок.

Очередную «жертву» любвеобильная звезда заприметила на одном из телевизионных шоу, где понравившийся ей молодой человек изображал криптомиллионера, а несколько девушек сражались за его сердце. По словам Волочковой, ее наповал сразила красота главного героя, хотя он и выдавал себя не за того, кто есть в действительности.

«На самом деле никакой он не богач, а уборщик и мойщик остановок! Но какой он красавчик! Может, мне его себе нанять? Игорь, хочу сделать вам предложение: станьте моим уборщиком в доме! Девушки, вы еще пожалеете, что не выбрали его на проекте. Игоря ждет прекрасное будущее!» — заявила Волочкова в своем Telegram-канале.

Недавно балерина рассекретила отношения с внесенным в список российских санкций голливудским актером Джимом Керри. Оказалось, что звезд связывало нечто большее, чем дружеские отношения. По словам Волочковой, в 2002 году Керри, будучи в России, посетил балет в Большом театре с ее участием.

После знакомства балерина показала гостю смотровую площадку на Воробьевых горах, однако были ли между ними тогда романтические отношения, знаменитость утаила. Она добавила лишь, что позднее сама прилетала к Керри в США якобы исключительно с рабочей целью.

Ранее сексолог Диля Еникеева в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru рассказала, какими расстройствами страдают Анастасия Волочкова и Никита Джигурда, шокировавшие пользователей соцсетей развратным танцем.

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