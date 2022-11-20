Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев побеждает на выборах

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 20

На избирательные участки пришли свыше восьми миллионов граждан республики, имеющих право голоса. По первым данным экзитполов, действующий глава республики сохранит свой пост.

Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев побеждает на выборах

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Майшев

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Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев набирает 85,52% голосов на досрочных выборах, свидетельствуют первые данные экзитполов. На втором месте — по-прежнему вариант «против всех». Остальные кандидаты набрали до 3% голосов избирателей.

Предварительная явка на выборах президента Казахстана составила 69,43%. Об этом сообщил зампредседателя Центризбиркома республики Константин Петров.

«Всего <…> получили бюллетени 8 299 501 избиратель, что составляет 69,43% от числа включенных в списки для голосования», — заявил он на брифинге.

Петров уточнил, что больше всего избирателей проголосовало в Жетысуской области — 81,42%, меньше всего — в Алма-Ате — 28,72%.

В Казахстане проходят внеочередные президентские выборы. На пост главы государства выдвинуты шесть кандидатур: действующий президент Касым-Жомарт Токаев, экономист Мейрам Кажыкен, глава ассоциации фермеров республики Жигули Дайрабаев, общественный деятель Каракат Абден, правозащитница Салтанат Турсынбекова и представитель оппозиционной партии Нурлан Ауесбаев.

С инициативой провести досрочные выборы в сентябре выступил президент Токаев. По его мнению, нужно сократить мандат президентского срока до одного с увеличением с пяти до семи лет.

Ранее 5-tv.ru опубликовал эксклюзивные кадры с избирательных участков в Казахстане.

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