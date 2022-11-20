Власти Украины пообещали изучить видео расправы над российскими военнопленными

Украинские власти пообещали изучить видео с жестоким обращением и в последствие убийством российских пленных солдат в плену в Макеевке Луганской народной республики (ЛНР). Заявление вице-премьера Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной распространило агентство Associated Press.

«Украинские власти изучат данное видео», — кратко отметила она на форуме в Канаде.

Она добавила, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) «не заинтересованы в казнях». Их цель — взять в плен как можно больше российских солдат, чтобы в дальнейшем произвести обмен с Россией. Вместе с тем, со слов Стефанишиной, Украина не будет препятствовать международному расследованию жуткого инцидента.

К слову, шокирующий ролик, на котором боевики расстреляли пленных российских солдат, появился несколько дней назад. По словам председателя Союза по правам человека (СПЧ) Валерия Фадеева, инцидент произошел в Макеевке. Он подчеркнул, что будет требовать международного расследования. Видео было направлено во все организации соответствующей сферы влияния — Управление верховного комиссара ООН по правам человека, Amnesty International, Международный комитет Красного Креста, ОБСЕ, Совет Европы и другие.

Следственный комитет РФ уже возбудил уголовное дело по признакам преступления. В Минобороны России отметили, что подобный случай не первый, это «распространенная практика» националистов.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, как пленные украинцы содержатся в РФ.