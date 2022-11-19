Полная противоположность: пленные украинцы рассказали об условиях содержания в РФ

Российских военных в плену боевиков убивают и морят голодом, но Россия не опускается до подобных зверств.

Пленные украинские военные рассказали о мобилизации на Украине и об условиях содержания в российской комендатуре. Видео опубликовало Минобороны РФ. Пленный Андрей Тулохов проходил воинскую службу на территории Украины и уволился после 20 лет выслуги.

«Был на пенсии. Когда была объявлена мобилизация, был призван в состав батальона теробороны. Был взят в плен возле населенного пункта Макеевка. Была поставлена задача найти дорогу в объезд поврежденного участка местности. Попал в плен», — сказал Тулохов.

Он отметил, что в российской комендатуре адекватное обращение, а личный состав обладает профессиональным уровнем. Претензий мужчина не имеет.

Военнопленный Игорь Петрик был мобилизован в мае. Находясь на полигоне, был на кухне, заваривая кофе, когда услышал голоса.

«Я голову высовываю, а мне сразу говорят: „Иди сюда“. Потом спросили, есть ли кто-то, говорю, один. Потом еще один высунулся, его тоже подозвали. Вышли на берег и нас забрали», — пояснил Петрик.

Мужчина отметил, что российские военные спросили у пленников, все ли с ними в порядке. Петрик подчеркнул, что питание и условия содержания нормальные.

Опубликованные показания можно считать контрастом на фоне содержания российских военных в плену Вооруженных сил Украины (ВСУ). Боевики совершают массовые расправы над солдатами, морят их голодом и пытают. Примечательно, что националисты не гнушаются убивать пленных бойцов в обездвиженном состоянии выстрелами в голову. В частности, на разлетевшемся по сети 19 ноября видео были убиты более десяти человек, что говорит о «живодерской сущности киевского режима».

«Зверское убийство российских военнопленных — не первое и не единичное военное преступление. Это распространенная практика в ВСУ, активно поддерживаемая киевским режимом и в упор не замечаемая его западными покровителями», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

В Минобороны РФ также уточнили, что отвечать перед судом истории, народами России и Украины Зеленскому и его приспешникам придется за каждого замученного и убитого пленного.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что СПЧ предложил создать международную комиссию по расследованию преступлений ВСУ.