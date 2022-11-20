«Спите качественнее»: певица МакSим колко обратилась к возлюбленной бывшего

Артистка не любит делиться деталями личной жизни. Все, что она рассказывает публике, — это какие-то общие моменты без имен, фамилий, дат.

Исполнительница хита «Знаешь ли ты» певица МакSим публично обратилась к новой возлюбленной своего бывшего. В своем послании она призвала женщину «качественнее спать» с ним, ведь мужчина якобы вновь вспомнил о прошлом и стал писать знаменитости.

«Эй, кто там спит с моим бывшим, спите качественнее, а то он мне опять пишет», — призналась МакSим в социальной сети.

Судя по обращению, артистка не знает ту самую новую возлюбленную бывшего мужчины. Также она не стала называть имени мужчины, кого она имела ввиду. Но публика уверена — колкая фраза была о бизнесмене Антоне Петрове. В конце 2014 года МакSим родила вторую дочь Марию от него. По некоторым сведениям, он ушел от певицы, когда она была беременна. Несмотря на это, знаменитость всегда тепло отзывалась о бывшем. Именно с ним связывают и недавние трогательные и в то же время грустные слова на концерте.

Как рассказывал 5-tv.ru, на выступлении в Москве певица МакSим расплакалась, говоря, что все свои песни поет лишь для одного человека, но его сейчас в зале нет.