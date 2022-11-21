Названы украинские территории, которые могут поменять свой статус

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 17

Вице-спикер Совфеда Косачев назвал Одесскую и Днепропетровскую области кандидатами на смену статуса

Названы украинские территории, которые могут поменять свой статус

Фото: www.globallookpress.com / Andrey Nekrasov

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Киевский режим продолжает вести ошибочную политику против собственного народа.

Украинское правительство стало пленником своих прошлых поступков и идеологических установок, поэтому переговоры с киевским режимом пока маловероятны. Такое мнение выразил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

«Свободы маневра у них нет. Реальная нормализация, на мой взгляд, возможна только после смены власти на Украине. Надеюсь, на этот раз она произойдет конституционным путем», — отметил он в беседе с aif.ru.

Он уверен, что урегулирование ситуации на Украине не произойдет без помощи Запада. Именно на нем чуть ли не больше половины ответственности за конфликт. Все события в зоне СВО абсолютно противоречат тем идеям, которые диктует западная политика.

По мнению Косачева, Европа выступает за уважение к людям, равноправие в разных национальностях, возможность говорить на родном языке и так далее. Киевский режим не придерживается всего этого, но западные союзники все равно помогают ему.

«Вы скажете, что Минские соглашения уже мертвы. Да, разумеется, они уже утратили свою силу в том виде, в котором были прописаны в 2014–2015 годах. Но не утратил силу принцип, который был в них заложен: внутренний конфликт на Украине не имеет военного решения, он должен быть разрешен политическим путем через диалог властей с собственным населением», — объяснил вице-спикер Совета Федерации.

Сенатор подчеркнул, что говорит не про те регионы, которые вошли в состав России, а про те, что еще принадлежат Украине. Если киевский режим продолжит ошибочную политику, приравнивая свое мирное население к террористам, сепаратистам и преступникам, то статус нынешних регионов Украины может измениться.

«Я говорю о жителях Одесской, Днепропетровской и других областей, в которых тоже достаточно много людей обращается к нам с просьбой о защите. Если Киев перестанет разговаривать с ними на языке силы, многое может поменяться», — сказал Косачев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, пойдет ли украинский лидер Владимир Зеленский на диалог с Россией без поддержки Запада.

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