Мощный пожар вспыхнул на нефтебазе в Макеевке после обстрела — видео с места

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Игорь Рязов
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МЧС ДНР: пожар на нефтебазе в Макеевке ликвидирован

Фото, видео: 5-tv.ru

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Для ликвидации возгорания МЧС ДНР задействовало пожарный поезд и 20 единиц техники. Полыхали две цистерны с топливом и три стационарных емкости.

Пожар произошел на нефтебазе в Макеевке в результате обстрела. Загорелись две цистерны с топливом и три стационарных емкости, рассказали в пресс-службе МЧС Донецкой народной республики (ДНР). Видео с места происшествия оказалось в распоряжении 5-tv.ru.

Специалисты ведомства получили сигнал о пожаре в 04:06 мск. Пламя охватило цистерны на нефтебазе, расположенной на улице Антропова.

«По прибытии установлено горение двух цистерн с топливом объемом 70 кубических метров на железнодорожном полотне за территорией нефтебазы, а также горение трех стационарных емкостей объемом 60 кубических метров, находящихся в 20-25 метрах от железнодорожного полотна», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что причиной пожара послужило попадание «взрывоопасного предмета». На данный момент возгорание ликвидировано. Для борьбы с ним задействовали 20 единиц техники и 84 человека — к месту происшествия направили пожарный поезд и мотопомпу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что восемь жилых домов пострадали после обстрелов ВСУ в Донецке. Многие жители столицы ДНР остались без электричества.

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