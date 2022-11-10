Восемь жилых домов пострадали после обстрелов ВСУ в Донецке
Кроме того, многие жители города остались без электричества.
Фото, видео: Пресс-служба УНМ ДНР
Восемь жилых домов охвачены огнем в результате артобстрелов ВСУ в Донецке, об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин. Он уточнил, что пожар произошел в частном секторе Петровскогого района города.
«По уточненной информации, в результате обстрела Петровского района произошло возгорание восьми домов частного сектора», — написал чиновник.
В свою очередь, в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ДНР уточнили, что боевики выпустили по жилым объектам четыре снаряда калибром 152 миллиметра, это произошло в 11:40 по московскому времени. Информации о погибших и раненых не сообщается.
Кроме частной собственности, из-за боевых действий пострадала энергетическая инфраструктура — по данным главы города, обесточена 21 трансформаторная подстанция. Без электричества сейчас 100 абонентов Петровского района и две тысячи — поселка городского типа Александровка.
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