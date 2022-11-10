Восемь жилых домов пострадали после обстрелов ВСУ в Донецке

|
Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 149

Кроме того, многие жители города остались без электричества.

Фото, видео: Пресс-служба УНМ ДНР

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Специальная военная операция России

Восемь жилых домов охвачены огнем в результате артобстрелов ВСУ в Донецке, об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин. Он уточнил, что пожар произошел в частном секторе Петровскогого района города.

«По уточненной информации, в результате обстрела Петровского района произошло возгорание восьми домов частного сектора», — написал чиновник.

В свою очередь, в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ДНР уточнили, что боевики выпустили по жилым объектам четыре снаряда калибром 152 миллиметра, это произошло в 11:40 по московскому времени. Информации о погибших и раненых не сообщается.

Кроме частной собственности, из-за боевых действий пострадала энергетическая инфраструктура — по данным главы города, обесточена 21 трансформаторная подстанция. Без электричества сейчас 100 абонентов Петровского района и две тысячи — поселка городского типа Александровка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Бердянске предотвращен крупный теракт на молодежном форуме.

Тема:
Специальная военная операция России
10 нояб
Российские войска установили контроль над Павловкой в ДНР
10 нояб
В Бердянске предотвращен крупный теракт на молодежном форуме
10 нояб
Артиллеристы Росгвардии уничтожили цех по ремонту лодок для переброски боевиков
10 нояб
Эрдоган назвал положительным решением отвод войск РФ в Херсонской области
10 нояб
Юраш: Война с Россией на Украине больше не имеет смысла для США
10 нояб
Военные эксперты объяснили, зачем Россия отвела войска от Херсона на левый берег Днепра
10 нояб
Какие льготы положены добровольным защитникам Донбасса и их семьям
10 нояб
Самое мощное оружие: лучшее видео из зоны СВО за день
10 нояб
Улицы опустели: что происходит в Херсоне перед маневром российской армии
9 нояб
Дезертир из «Азова»* признался в убийстве раненого солдата ВС РФ
+8° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
61.24
0.18 61.00
-0.24
🧙‍♀ Гороскоп на 10 ноября для всех знаков зодиака

Последние новости

19:11
«Глазами отстрелил ей ноги»: Киркоров устроил скандал со своей танцовщицей прямо на сцене
19:01
Политолог назвал сроки прекращения поставок оружия на Украину: надежда на Папу Римского
18:51
Камень, копье или чаша: в чем заключается «божественная ирония» Святого Грааля
18:39
Срывы и агрессия: Беркова назвала возможную причину смерти Стоянова
18:23
Раз, два, три, четыре, пять: сколько раз можно делать кесарево сечение
18:14
Российские войска установили контроль над Павловкой в ДНР

Сейчас читают

Мирные жители Донбасса стали целями ВСУ при обстрелах и прилетах дронов
У нее мать богатая: красавец-блогер откровенно о романе с дочкой Славы
"Плясал у нас на Новый год": Ангелина Вовк жестко раскритиковала Владимира Зеленского
Универсальные солдаты: лучшее видео из зоны СВО за день

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика