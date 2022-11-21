Проболтался: сын Наташи Королевой готовится покинуть Россию

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 191

Сын Королевой Архип Глушко намерен покинуть Россию с невестой

Проболтался: сын Наташи Королевой готовится покинуть Россию

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Читайте нас в: Дзен Новости

Сын знаменитой певицы переедет не один, компанию ему составит бывшая стриптизерша.

Сын певицы Наташи Королевой проболтался, что собирается покинуть Россию. 20-летний Архип Глушко имел неосторожность рассказать о планах на будущее в эфире федерального канала. Свой переезд он мотивирует учебой за границей.

Сын звезды шоу-бизнеса в настоящее время учится в московском Вузе. Уже через год юноша окончит факультет востоковедения Высшей школы экономики. После получения диплома Глушко собирается продолжить обучение в другой стране, но в какой — пока не уточнил.

«Дальше, скорее всего, пойду в магистратуру, но есть такие планы, что в другой стране», — признался ребенок Королевой.

Архип Глушко, как и его звездная мама, увлекается музыкой. Начинающий исполнитель планирует уехать из России не один. Собой он заберет невесту — бывшую стриптизершу Мелиссу Волынкину. Сейчас пара снимает квартиру в столице.

Сама Королева и отец мальчика Сергей Глушко недолюбливают избранницу сына. 49-летняя певица не верит в серьезность их отношений, и уверяет, что Мелисса у него «не первая и не последняя» девушка. Примечательно, что именно исполнительница «Маленькой страны» помогла Волынкиной «слезть» с шеста и устроиться на работу визажистом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что невестку Наташи Королевой заподозрили в беременности.

-4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
60.37
-0.02 62.45
-0.12
🧙‍♀ Гороскоп на 21 ноября для всех знаков зодиака

Последние новости

16:47
Покататься и не умереть: чем опасен зимний тюбинг
16:42
Анна Седокова получила серьезные травмы на съемках шоу
16:40
Мемориал жертвам фашистского геноцида открыли в Ленобласти
16:31
Полковник ВСУ уничтожен под Херсоном российскими военными
16:24
Бастрыкин сообщил о ходе расследования фактов геноцида граждан СССР в годы ВОВ
16:19
Глава администрации Читы подал в отставку и отправится добровольцем в зону СВО

Сейчас читают

Укротеррористы закрыли мужчину в гробу и сняли на видео
"Да, я в отношениях": влюбленная Лолита подтвердила новый роман
Помогла украинская ракета? Запад резко изменил риторику в отношении России
Какие модные тенденции забирает с собой 2023 год, а от каких трендов придется отказаться

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика