Невестка Наташи Королевой ответила на слухи о беременности: «У меня появился животик!»

Недавно 20-летний Архип Глушко и его возлюбленная по имени Мелисса сфотографировались на свадьбе у друзей. Пользователи сети разглядели у девушки небольшой животик и сразу заговорили о пополнении в семье и Наташе Королевой в роли бабушки. Однако Мелисса быстро развеяла все слухи — она просто выпила.

«Я на мероприятии выпила бокал шампанского, и у меня появился животик. Меня сфотографировали. От этого пошли сплетни», — кратко ответила на домыслы избранница звездного наследника.

К слову, Архип Глушко и Мелисса живут в скромной однушке. Аренду оплачивает сама Наташа Королева. Она поддерживает сына, который учится японскому языку и подрабатывает репетиторством.

Сын Наташи Королевой познакомился с возлюбленной два года назад. Их свело общее увлечение — танцы на пилоне. Мелисса подрабатывала в ночном клубе, но вскоре после знакомства со звездным наследником оставила профессию и решила стать визажистом. Судя по всему, будущая свекровь относится к Мелиссе положительно, а вот Сергей Глушко (Тарзан) считает девушку «очередным увлечением» сына.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что мать Наташи Королевой завела роман с богатым вдовцом из США.

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