Суд продлил арест экс-главреда Tatler Ариана Романовского

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Эксклюзив 35

Мосгорсуд оставил в СИЗО экc-главреда Tatler Романовского

Фото, видео: Владимир Гердо / ТАСС; 5-tv.ru

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Адвокаты Романовского пытались добиться изменения меры пресечения с помощью положительных характеристик.

Московский городской суд признал законным арест бывшего главреда Tatler Ариана Романовского (Кузьмина) по делу о вымогательстве у главы Ростеха.

По данным 5-tv.ru, защита Романовского просила суд изменить меру пресечения на более мягкую, представив рекомендательные письма и положительные характеристики из различных организаций.

«Постановлением Тверского суда города Москвы 26 октября 2022 года избранную меру пресечения в виде заключения под стражу на один месяц 20 дней в отношении Кузьмина Ариана Александровича оставить без изменения, апелляционные жалобы — без удовлетворения», — гласит постановление судьи.

Сегодня также суд признал законным арест коммерческого директора Ксении Собчак Кирилла Суханова. Адвокаты пытались вызволить его из заточения под залог в 15 миллионов рублей.

Дело началось 26 октября, когда Тверской суд Москвы арестовал Кирилла Суханова и Ариана Романовского по делу о вымогательстве 11 миллионов рублей у главы Ростеха Сергея Чемезова. Всем фигурантам грозит до 15 лет лишения свободы.

Сама Ксения Собчак в период ареста коллег покинула Россию, однако затем вернулась.

Ранее 5-tv.ru писал, что Собчак тайно посетила офис «Ростеха». Позже она публично извинилась перед Сергеем Чемезовым за своих коллег.

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