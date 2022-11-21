Путин подписал закон о едином пособии по рождению и воспитанию ребенка

Новый федеральный закон вступит в силу с 1 января 2023 года.

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал федеральный закон о едином пособии в связи рождением и воспитанием ребенка. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно подписанному главой государства закону, с 1 января 2023 года будет введено единое пособие: ежемесячная выплата на ребенка до исполнения ему 17 лет. Также будут установлены универсальные выплаты для беременных женщин.

Кроме того, Владимир Путин подписал еще один закон, относящийся не к детям, а к казачествам. Этот закон обязывает кандидатов в атаманы казачьих сообществ отчитываться о своих доходов, а атаманов, находящихся на должности, публиковать информацию о своих доходах в интернете.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Верховный суд РФ изменил механизм назначения моральной компенсации. Кроме того, расширен и перечень причин, по котором можно обратиться за подобной финансовой поддержкой.