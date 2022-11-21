Жертв могло быть больше: как полицейские спасали людей от огня на площади трех вокзалов

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Полицейские спасали людей от огня на площади трех вокзалов

Фото, видео: 5-tv.ru

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Среди чудом эвакуированных был и ребенок. Всего при ЧП погибли семь человек.

Новые подробности крупного пожара в центре Москвы, в котором погибли семь человек. Жертв могло бы быть и больше, если бы на выручку не пришли полицейские. Линейный отдел находится рядом со сгоревшим складом. И сотрудники поспешили к месту ЧП. Они услышали стук и крики о помощи из-за закрытых на замок и заколоченных с обеих сторон дверей склада. С помощью лома с пожарного щита полицейские смогли быстро вскрыть дверь.

«Как только появилась в дверях щель, мы выдернули дверь и вызволили оттуда ребенка, пять или шесть женщин и мужчину, сразу же поинтересовались у них, как они себя чувствуют», — вспоминал оперуполномоченный уголовного розыска ЛО МВД России на станции Москва — Ленинградская, старший лейтенант полиции Заурбек Гуриев.

Выяснилось, что в старинном здании XiX века располагался не просто цветочный склад, это место называли «Оазисом» и устраивали там шумные вечеринки. И возгорание по этому адресу уже случались раньше. А в ходе последней проверки там выявили более 20 нарушений пожарной безопасности.

Владельцы и арендаторы заплатили 150 тысяч рублей штрафов. Но, очевидно, это не решило проблем и не помогло предотвратить трагедию.

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