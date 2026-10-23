Новак: три танкера с российским топливом уже идут в Атлантику

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Ефросиния Арзуманова
Ефросиния Арзуманова Срочная новость 40 0

Первые три танкера с топливом уже находятся в пути.

Россия нарастит поставки дизеля в США и мир

Фото: www.globallookpress.com/Moawia Atrash

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Новак сообщил о дополнительных поставках на мировые рынки

Россия обеспечит дополнительные поставки дизельного топлива на мировые рынки и в США. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

По его словам, запрет на экспорт дизеля ослаблен, и российские компании могут экспортировать в США и на мировые рынки 500 тысяч тонн дизтоплива в октябре.

Первые три танкера с топливом уже находятся в пути в сторону восточного побережья Атлантического океана, при значительной поддержке РФПИ. Основные объемы могут быть поставлены из ресурсов компании «Роснефть».

Ранее, 9 октября, президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп достигли договоренности о поставках российского дизельного топлива на американский и мировой рынки. По словам Трампа, Россия незамедлительно поставит более 300 тысяч тонн, еще 500 тысяч тонн — в течение ноября, а затем один миллион тонн.

Минфин США оформил генеральную лицензию № 135, разрешающую транзакции с российским дизелем, до 7 апреля 2027 года. Десятого октября Трамп поблагодарил Путина за согласие поставлять топливо, назвав сделку «очень крупной». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия сможет без препятствий реализовывать дизель на мировых рынках, поскольку спрос на нефтепродукты огромен.

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