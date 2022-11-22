В Екатеринбурге девушка лишилась авто, поверив в слова о любви

Жительница Екатеринбурга теперь точно знает смысл поговорки «доверяй, но проверяй». Новый знакомый девушки начал с красивых ухаживаний, а закончил продажей ее машины. Вырученные деньги кавалер присвоил себе. При этом полиция отказывается возбуждать против него уголовное дело. Сейчас пострадавшей приходится самой залечивать душевные травмы и справляться с материальными потерями. Подробности истории выяснял Кирилл Солодков.

Эта история начиналась как в красивом кино: у нее сломалась машина, прямо посреди дороги, он, как благородный рыцарь, на двенадцатой «Ладе» не смог проехать мимо. Очень скоро пара начала встречаться, и в первое время ничто не предвещало беды.

Несколько походов в ресторан, помощь с ремонтом машины — молодой человек по имени Павел изо всех сил пытался пустить пыль в глаза.

«Мы с ним сидели в ресторане, где он говорил, какой он умный, какой он шикарный, какой он богатый, что в Тихвине они там ужинают. Все, я влюбилась, конечно же, в этого же человека, потому что безвозмездно как бы мне никто не помогал», — рассказала пострадавшая Кристина.

Спустя две недели отношений Кристина задумалась о продаже проблемной машины. На помощь тут же пришел новый кавалер: пообещал все сделать сам, главное, чтобы девушка отдала ему документы и полный комплект ключей. Вскоре оказалось, что машина уже продана — почти за семьсот тысяч рублей.

«Я запаниковала, я поехала в эту же ночь в полицию, написала заявление», — уточнила девушка.

Никаких денег Кристина не увидела. Зато узнала, что у возлюбленного есть семья и дети, которых он возил на отдых — скорее всего, на средства от продажи ее машины. В автосалоне девушке показали договор купли-продажи, подписанный якобы ее рукой.

«Вот этот паспорт Павел кинул в меня со словами «Можешь идти в полицию и писать на меня заявление, я подделал все твои подписи и договор купли-продажи на твой автомобиль», — отметила Кристина.

Отвечать на наши вопросы молодой человек не захотел.

«Я вообще не в курсе, о чем вы», — заявил Павел.

Теперь Кристина надеется, что тревожить жениха-афериста будут правоохранительные органы. Она намерена вернуть автомобиль или деньги через суд.

«В постановлении об отказе возбуждения уголовного дела говорится, что в связи с невозможностью опросить Павла уголовное дело возбуждено не будет. Человек может творить все что хочет, у доверчивых и влюбчивых женщин забирать автомобили, продавать, пока он остается безнаказанным. Ну а мы в гражданском процессе постараемся вернуть автомобиль или взыскать деньги», — отметил судебный юрист Александр Шумилов.

Правда пока тянутся разбирательства, автомобиль успели несколько раз перепродать. Единственное, что осталось у Кристины на память о дорожном романе, — паспорт Павла, который он по каким-то причинам до сих пор не забрал.