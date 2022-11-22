ФСБ задержала 68 подпольных оружейников и изъяла десятки артиллерийских снарядов

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Игорь Рязов
Игорь Рязов Игорь Рязов Вконтакте 18

Из интересного: у одного из подозреваемых нашли противотанковое однозарядное ружье образца 1941 года системы Дегтярева. Пистолеты и винтовки он и его «коллеги» хранили десятками.

ФСБ задержала 68 подпольных оружейников и изъяла десятки артиллерийских снарядов

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Венявский; 5-tv.ru

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Сотрудники ФСБ провели масштабную операцию в 31 регионе России и задержали 68 подпольных оружейников, изъяв множество единиц оружия и боеприпасов. Об этом сообщили в Центре общественных связей российской спецслужбы, опубликовав также кадры оперативной работы.

«Изъяты 304 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства, 83 артиллерийских снарядов и мин, 51 ручная граната, более 18,4 килограмма взрывчатых веществ, свыше 15250 патронов различного калибра и семь единиц холодного оружия», — говорится в сообщении ФСБ.

Силовикам удалось найти даже противотанковое однозарядное ружье образца 1941 года системы Дегтярева (ПТРД). Еще из оружия у подозреваемых хранились: миномет калибра 50 миллиметров и подрывная машинка КПМ-1А; 22 автомата; 14 пистолетов-пулеметов; 114 винтовок, карабинов и ружей; а также 150 пистолетов и револьверов.

Уточняется, что операция состоялась в октябре 2022 года.

К слову, в прошлом месяце 5-tv.ru сообщал, что сотрудники ФСБ задержали 123 подпольных оружейника в 45 регионах России.

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