Российский фигурист Кондратюк подал апелляцию после решения ISU

Спортсмен оспаривает отзыв нейтрального статуса в Спортивном арбитражном суде.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Дарья Исаева
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Спортивный арбитражный суд (CAS) получил апелляцию российского фигуриста Марка Кондратюка на решение Международного союза конькобежцев (ISU) об отзыве его нейтрального статуса. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
В CAS подтвердили, что обращение спортсмена поступило. Кроме того, суд получил апелляции фигуристов Александры Степановой и Ивана Букина, которым ранее отказали в предоставлении нейтрального статуса. При этом в арбитраже отметили, что апелляция российской фигуристки Камилы Валиевой пока не зарегистрирована.
28 августа Международный союз конькобежцев изменил правила допуска спортсменов из России и Белоруссии к участию в серии Гран-при. Согласно новым требованиям, фигуристам с нейтральным статусом необходимо выполнить дополнительные условия для включения в список запасных.
10 сентября ISU отклонил апелляции Камилы Валиевой и Марка Кондратюка на решение об отзыве их нейтрального статуса. После этого российские спортсмены получили возможность обратиться в Спортивный арбитражный суд.
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