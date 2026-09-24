Россия и НАТО: в Дании оценили возможный конфликт

Разведка Дании не увидела признаков нападения России на НАТО

Дания не располагает данными о возможном полномасштабном нападении России на страны НАТО. Об этом заявил глава военной разведки страны Томас Аренкиль.

«Мы не видим никаких признаков того, что Россия осуществит полномасштабное вторжение в страну НАТО», — сказал он на совместном брифинге с министром обороны Дании Йеппе Бруусом.

При этом Аренкиль заявил, что Копенгаген ожидает усиления так называемой гибридной войны со стороны России. По его словам, Дания не может исключать такой сценарий.

В посольстве России в Копенгагене, комментируя заявления датской разведки, отметили, что страна уже не впервые говорит о якобы росте гибридных угроз со стороны Москвы. В российском диппредставительстве заявили, что подобные утверждения не имеют достаточных оснований.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Москва не представляет угрозы для европейских стран и не занимается их шантажом. Президент России Владимир Путин также неоднократно говорил, что Россия не планирует нападать на государства НАТО.

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